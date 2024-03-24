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Надзвичайні новини, Полтавщина

У Полтаві зловмисники вночі підпалили автівку у дворі будинку, а згоріло два автомобіля

Сьогодні, 10:31 Переглядів: 193

 

Поліція порушила кримінальну справу та розшукує паліїв

Учора, 23 березня, близько опівночі, до відділу №1 Полтавського райуправління поліції надійшло повідомлення від рятувальників про підпал автівки по вулиці Великотирнівській у Полтаві.

Про це та початок кримінального провадження повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини. 

За попередньою інформацією слідства, двоє невідомих осіб підпалили автомобіль Skoda Fabia, який належить 41-річному полтавцю. Поруч перебував ще один легковик - Renault Dokker, який належить 59-річному місцевому мешканцю. Обидва легковики згоріли майже вщент.

Поліція проводить оперативно-розшукові заходи щодо розшуку та встановленню осіб, які причетні до кримінального правопорушення.

За даним фактом слідчий підрозділ поліції розпочав кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

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Автор: Віктор Крук
Теги: поліція Полтавщини підпал пожежа автомобіль
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