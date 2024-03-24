Вночі на Кременчуччині загинув неповнолітній мотоцикліст, зіткнувшись з електроопорою

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Дорожньо-транспортна пригода сталася учора, 23 березня, близько 23.30 в селі Бугаївка Градизькоі територіальної громади. Поліція розпочала кримінальне провадження.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини з посиланням на інформацію Кременчуцького райуправління поліції

За попередньою версією слідства мотоцикл «ІЖ», під керуванням 17-річного водія, зіткнувся з електричною опорою. На жаль, від отриманих тілесних ушкоджень, водій помер на місці події.

За даним фактом слідчим обласного управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Причини та обставини ДТП встановлює слідство.