Рятувальники ДСНС погасили дві пожежі сухої рослинності на території Кременчуцького району

Минулої доби рятувальники ліквідували 2 пожежі у природних екосистемах на території Кременчуцького району.
Про це повідомляє пресслужба Кременчуцького районного управління ДСНС.
У суботу, 23 березня, о 13.50 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу сухої рослинності поблизу села Білогуби Семенівської територіальної громади.
До гасіння пожежі залучалися 4 рятувальники 8-го державного пожежно-рятувального поста та 4 чоловіків з місцевої пожежної охорони села Василівка, а також дві одиниці пожежної техніки.
Пожежу було локалізовано о 15.12, а ліквідовано о 15.55.
Внаслідок пожежі згоріла суха рослинність на площі 2 га.
Вчора о 22.10 надійшло повідомлення про пожежу сухої рослинності в селі Пироги Глобинської територіальної громади.
До гасіння цієї пожежі залучалися 4 рятувальники 6-го державного пожежно-рятувального поста та один вогнеборець місцевої пожежної охорони міста Глобине, а також одна одиниця пожежної техніки.
Пожежу було локалізовано о 22.35, а о 22.48 ліквідовано.
Внаслідок пожежі згоріла суха рослинність на площі 2 га.
Як повідомляють в районному управлінні ДСНС, «причина виникнення даних пожеж встановлюється».
Нагадаємо, рятувальники ДСНС постійно виїжджають на гасіння пожеж в природних екосистемах. Під час таких пожеж гинуть не тільки тварини та рослинність, а інколи й люди. Наноситься величезна шкода природі та витрачаються великі ресурси ДСНС на гасіння таких пожеж.
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