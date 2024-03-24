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Кременчук, Надзвичайні новини

Рятувальники ДСНС погасили дві пожежі сухої рослинності на території Кременчуцького району

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 178

 

Причини виникнення пожеж в екосистемах встановлюють

Минулої доби рятувальники ліквідували 2 пожежі у природних екосистемах на території Кременчуцького району.

Про це повідомляє пресслужба Кременчуцького районного управління ДСНС.

У суботу, 23 березня, о 13.50 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу сухої рослинності  поблизу села Білогуби Семенівської територіальної громади.

До гасіння пожежі залучалися 4 рятувальники 8-го державного пожежно-рятувального поста та 4 чоловіків з місцевої пожежної  охорони села Василівка, а також дві одиниці пожежної техніки.

Пожежу було локалізовано о 15.12, а ліквідовано о 15.55.

Внаслідок пожежі згоріла суха рослинність на площі 2 га. 

Вчора о 22.10 надійшло повідомлення про пожежу сухої рослинності  в селі Пироги Глобинської територіальної громади.

До гасіння цієї пожежі залучалися 4 рятувальники 6-го державного пожежно-рятувального поста та один вогнеборець місцевої пожежної  охорони міста Глобине, а також одна одиниця пожежної техніки.

Пожежу було локалізовано о 22.35, а о 22.48 ліквідовано.

Внаслідок пожежі згоріла суха рослинність на площі 2 га. 

Як повідомляють в районному управлінні ДСНС, «причина виникнення даних пожеж встановлюється».

Нагадаємо, рятувальники ДСНС постійно виїжджають на гасіння пожеж в природних екосистемах. Під час таких пожеж гинуть не тільки тварини та рослинність, а інколи й люди. Наноситься величезна шкода природі та витрачаються великі ресурси ДСНС на гасіння таких пожеж.

- Не спалюйте суху траву, бур'яни, сухе бадилля та побутове сміття! Бережіть природу та не робіть їй шкоди. Внаслідок займання на відкритій території гине все живе, пожежі можуть перекидатися на лісові масиви, приватні будинки, господарчі споруди. Нагадуємо, що за такі дії передбачається адміністративна відповідальність, – закликають у Кременчуцькому райуправлінні ДСНС.
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Автор: Віктор Крук
Теги: пожежі суха трава ДСНС рятувальники підпал
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