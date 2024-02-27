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За минулу добу у Кременчуцькому районі згоріло 5 га сухої рослинності

Сьогодні, 09:50 Переглядів: 3

 

Рятувальники 4 рази виїжджали на гасіння пожеж

За минулу добу, у Кременчуцькому районі рятувальники загасили 4 пожежі в природних екосистемах на території. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцького райуправління Державної служби з надзвичайних ситуацій.

  • 26 лютого, о 12.41 загорілася суха рослинність, на вулиці Степовій, у селі Білецьківка Кам’янопотоківської територіальної громади. Внаслідок пожежі згорів 1 га сухої трави. Пожежу загасили о 13.16. До гасіння залучилася 15 державна пожежно-рятувальна частина. Наразі причина виникнення пожежі встановлюється;
  • 26 лютого о 13.32 загорілася суха рослинність у селі Рокитне Омельницької територіальної громади. Внаслідок пожежі згоріло 2 га сухої трави. Пожежу загасили о 15.15. До гасіння залучилася 14 державна пожежно-рятувальна частина. Причина виникнення пожежі встановлюється;
  • 26 лютого, о 15..26, загорілася суха рослинність, поблизу села Горбані Новогалещинської територіальної громади. Внаслідок пожежі згорів 1 га сухої трави. Пожежу загасили о 17.10. До гасіння залучився 7 державний пожежно-рятувальний пост. Причина виникнення пожежі встановлюється;
  • 26 лютого, о 17.28 загорілася суха рослинність поблизу села Піски Новогалещинської територіальної громади. Внаслідок пожежі згорів 1 га сухої трави. Пожежу загасили о 18.48. До гасіння залучився 7 державний пожежно-рятувальний пост. Причина виникнення пожежі встановлюється.
– Не спалюйте суху траву, бур'яни, сухе бадилля та побутове сміття! Бережіть природу та не робіть їй шкоди. Внаслідок займання на відкритій території гине все живе, пожежі можуть перекидатися на лісові масиви, приватні будинки, господарчі споруди. Нагадуємо, що за такі дії передбачається адміністративна відповідальність, – зазначили у Кременчуцькому райуправлінні ДСНС.

Нагадаємо, що 25 лютого у Кременчуці згоріло 0,01 га сухої трави та очерету.

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Автор: Дарія Згура
Теги: пожежа суха трава Кременчуцький район
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