На Полтавщині рештки російського БпЛА пошкодили електролінію

Без світла залишилися 208 побутових та 4 юридичних споживачів
Сьогодні вночі, 27 лютого, у Лубенському районі під час повітряної тривоги рештки російського БпЛА пошкодили електролінію. Про це повідомив керівник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін у своєму Телеграм-каналі.
Наразі через це без світла залишилися 208 побутових та 4 юридичних споживачів.
Нагадаємо, Полтавська область увійшла в десятку «найтривожніших» областей України — за рік сигнал повітряної тривоги в регіоні вмикали 903 рази.
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