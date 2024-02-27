На Полтавщині рештки російського БпЛА пошкодили електролінію

Сьогодні, 09:05 Переглядів: 190

Без світла залишилися 208 побутових та 4 юридичних споживачів

Сьогодні вночі, 27 лютого, у Лубенському районі під час повітряної тривоги рештки російського БпЛА пошкодили електролінію. Про це повідомив керівник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін у своєму Телеграм-каналі.

Наразі через це без світла залишилися 208 побутових та 4 юридичних споживачів.

– Нині фахівці в посиленому режимі працюють над відновленням електропостачання, – зазначив Філіп Пронін.

Нагадаємо, Полтавська область увійшла в десятку «найтривожніших» областей України — за рік сигнал повітряної тривоги в регіоні вмикали 903 рази.