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Надзвичайні новини, Війна

На Полтавщині рештки російського БпЛА пошкодили електролінію

Сьогодні, 09:05 Переглядів: 190

 
Без світла залишилися 208 побутових та 4 юридичних споживачів

Сьогодні вночі, 27 лютого, у Лубенському районі під час повітряної тривоги рештки російського БпЛА пошкодили електролінію. Про це повідомив керівник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін у своєму Телеграм-каналі.

Наразі через це без світла залишилися 208 побутових та 4 юридичних споживачів.

– Нині фахівці в посиленому режимі працюють над відновленням електропостачання, – зазначив Філіп Пронін.

Нагадаємо, Полтавська область увійшла в десятку «найтривожніших» областей України — за рік сигнал повітряної тривоги в регіоні вмикали 903 рази.

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Автор: Дарія Згура Джерело фото: dailylviv.com
Теги: БПЛА обстріли Полтавщина Лубенський район
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