НУШ vs. «Інтелект України»: «ТелеграфЪ» розбирався, які особливості цих шкільних програм

У кременчуцькій телеграм-спільноті «Департамент батьків» вже не перший день жваво обговорюють дві освітні програми, за якими навчаються учні міста у школах — НУШ та «Інтелект України». Батьки ведуть дискусії, яка з них краща.
Щоб розібратися, які переваги мають обидві, редакція звернулася до Кременчуцького центру професійного розвитку педагогічних працівників. Також ми поговорили з педагогами Кременчуцького ліцею № 4 «Кремінь», щоб почути думку людей, які безпосередньо працюють з дітьми за цими програмами.
Як пояснила нам директорка Кременчуцького центру професійного розвитку педагогічних працівників Олена Никифоренко, обидві освітні програми включають у себе концепцію Нової української школи. Усі програми мають виконувати Державний стандарт освіти певного рівня.
Крім них в Україні існує багато нетипових програм, які розробили авторські колективи педагогів. Вони мають певні відмінності, інші підходи до освіти. Серед них й «Інтелект України».
Пані Никифоренко зазначила, що під час навчання учнів за цими типовими програмами НУШ держава забезпечує їх підручниками за свої кошти. А от авторський колектив програми «Інтелект» розробив свої дидактичні матеріали до кожного уроку, тому батьки мають сплатити за друковані зошити.
Вона розповіла:
У 2018 році Міністерство освіти і науки України затвердило дві освітні програми, за якими можуть навчатися учні початкових класів. Так школи отримали можливість самостійно обирати між НУШ 1 і НУШ 2.
Програму НУШ 1 створили під керівництвом Олександри Савченко. У ній навчальні предмети та їхнє навантаження залишилися майже такими самими, якими були в попередні роки. Проте додали більше годин на вивчення української мови та математики, є невеликий курс «Я досліджую світ», у якому інтегруються чотири галузі. Ця програма знайома і зрозуміла для багатьох учителів. А це означає — менше проблем із календарним плануванням та іншою документацією.
Автор НУШ 2 — Роман Шиян. Його програма повністю побудована за принципом інтеграції, тобто коли один предмет включає кілька освітніх галузей. Так, на предметі «Я досліджую світ» інтегруються аж сім галузей: мовно-літературна, математична, природнича, технологічна, соціальна і здоров’язбережувальна, громадянська та історична. Також у НУШ 2 пропонують менше годин на математику й українську мову, адже вони інтегровані у предметі «Я досліджую світ». Роман Шиян переконаний, що інтеграція тільки покращує навчання:
Відрізняються програми періодом навчання грамоти: за програмою Савченко діти вивчають звуки, букви, які їх позначають, читають склади, слова з вивченими буквами й одночасно їх вчаться писати. За програмою Шияна навчаються читати та друкують вивчені букви, а писати починають з другого семестру.
Також програма Романа Шияна має змістову лінію «Театралізуємо», яка намагається формувати в учнів здатність до відтворення прочитаного за допомогою інсценізації.
За обома програмами вчителям пропонують великий вибір підручників. Наприклад, для першокласників є 11 видань букварів, 13 видань «Я досліджую світ», 10 математик, 7 мистецтв. У кожному підручнику вказано програму, за якою він створений.
Якщо раптом дитині довелося змінити школу і перейти на іншу програму, це не критично. Однак, окрім НУШ 1 і НУШ 2, є кілька альтернативних програм, як от «На крилах успіху» або «Інтелект України». Вони пропонують інші завдання та навантаження, а тому дитині може знадобитися більше часу для адаптації до них.
«Інтелект України» — це програма, яка впроваджена в Україні та затверджена Міністерством освіти та науки у 2018 році. Вона пройшла апробацію в межах дослідно-експериментальної роботи всеукраїнського рівня та за результатами експертизи Державної служби якості освіти визнана такою, що відповідає Державному стандарту початкової освіти та схвалена для використання у школах.
Програма спрямована на розвиток обдарованих і талановитих дітей. Її основні характеристики:
У центрі професійного розвитку педагогічних працівників наголошують, що уроки, які включає програма, цікаві для школярів, діти не відчувають надмірного психофізичного збудження і не втомлюються, не дивлячись на досить велике навантаження, оскільки «Інтелект» досить збалансований.
Якщо раніше відбувався певний відбір до таких класів, то зараз за чинним законодавством потрапити у такий клас може кожна дитина за рішенням батьків.
Вчителька початкових класів ліцею №4 «Кремінь» Оксана Романова пропрацювала за освітньою програмою НУШ повний курс — з 1 по 4 класи, а за програмою «Інтелект України» — 1 та 2 класи.
Вчителька початкових класів розповідає, що підручники НУШ кожна школа обирає окремо для себе (як зазначалося вище, існує великий вибір) та затверджує на педраді:
Вчителька наголошує, що батьки самі закуповують ці зошити, школа до цього не має жодного стосунку. За інформацією кременчуцьких батьків, вартість зошитів у програмі «Інтелект» – від 350 до 500 грн на місяць. На наше запитання, як часто треба купувати такі зошити, Оксана Романова відповідає, що все залежить від конкретного предмета:
За словами Оксани Романової, програма «Інтелект України» дуже насичена найрізноманітнішим матеріалом — іграми, піснями, цікавими вправами, тому урок проходить динамічно, ненудно. Крім того, в «Інтелекті» є додатковий матеріал для вчителя — те, що треба показати на уроках (відеоряд, пісні, картки).
Існує думка, що програма НУШ простіша, ніж «Інтелект України», і деякі діти не «тягнуть» «Інтелект». На це Оксана Романова нам відповіла: щоб дитина була успішною, потрібна робота батьків паралельно з роботою вчителя.
– На батьківських зборах я наголошую, що і в НУШі, і в «Інтелекті» треба працювати. І батьки теж, звичайно, мають стосунок до навчання, повинні контролювати діток і підготовку. Допомагати в навчанні, якщо щось незрозуміло і батьки не можуть допомогти, звертатися до вчителя, незалежно від того, по якій програмі дитина вчиться.
Але у чому проблема НУШ? Така думка існує, що діти більше граються, а потім йдуть до 5 класу і виникає проблема — не всі вони можуть перелаштуватися. У 5 класі йде вже серйозний матеріал, а діти не дуже адаптовані до такого «дорослого» навчання середньої ланки.
За її словами, у НУШі немає чітких вимог, що діти повинні щось зробити, що є завдання, яке треба виконувати.
Натомість в «Інтелекті» учні виконують завдання з 1 класу. На думку вчительки, ці завдання посильні, неважкі, але діти знають, що їх треба виконати. Педагог вважає, що це дуже добре для дитини.
Оксана Романова каже, що щороку перед початком навчального року педагоги, які навчають учнів за програмою «Інтелект», проходять спеціальну підготовку — курси:
Директорка ліцею № 4 «Кремінь» Тетяна Одерій зазначає, що навчальний заклад працює 7 років за програмою «Інтелект України» і 6 років — за програмою НУШ. Але з 8 класу починається допрофільна освіта, коли вже у 8 та 9 класі є поглиблене вивчення окремих предметів, які обирають діти і які їм будуть потрібні у майбутньому.
За словами пані директорки, батьки ліцеїстів задоволені навчанням своїх дітей у програмі «Інтелект». Але буває й так, що школярам важко вчитися за цією програмою. Тоді, як пояснює Тетяна Одерій, рекомендують батькам перевести дітей в НУШівські класи.
Директорка поінформувала «ТелеграфЪ», що наразі два перші класи, які набрали на 2023-2024 навчальний рік, у ліцеї навчаються саме за програмою «Інтелект». Батьки з навчальною програмою визначалися самі — вирішувала більшість. А більшість проголосувала саме за «Інтелект України».
Висновок
Педагоги зазначають: якщо дитина засвоїла програму дитсадка, то загалом вона готова до навчання в 1–му класі за будь-якою освітньою програмою.
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