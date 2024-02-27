НУШ vs. «Інтелект України»: «ТелеграфЪ» розбирався, які особливості цих шкільних програм

Сьогодні, 08:30 Переглядів: 269

У кременчуцькій телеграм-спільноті «Департамент батьків» вже не перший день жваво обговорюють дві освітні програми, за якими навчаються учні міста у школах — НУШ та «Інтелект України». Батьки ведуть дискусії, яка з них краща.

Щоб розібратися, які переваги мають обидві, редакція звернулася до Кременчуцького центру професійного розвитку педагогічних працівників. Також ми поговорили з педагогами Кременчуцького ліцею № 4 «Кремінь», щоб почути думку людей, які безпосередньо працюють з дітьми за цими програмами.

Які особливості освітніх програм НУШ та «Інтелект України»

Як пояснила нам директорка Кременчуцького центру професійного розвитку педагогічних працівників Олена Никифоренко, обидві освітні програми включають у себе концепцію Нової української школи. Усі програми мають виконувати Державний стандарт освіти певного рівня.

– Які б програми не обиралися, вони всі виконують Державний стандарт України — початкової школи, базової школи з 5 по 9 клас, а далі з 2027 року — старшої школи. Є типові програми, у початковій школі їх дві — Романа Шияна й Олександри Савченко. Вони трішки відрізняються між собою, але все одно виконують вимоги Держстандарту — яких навичок мають набути діти, які знання опанувати.

Крім них в Україні існує багато нетипових програм, які розробили авторські колективи педагогів. Вони мають певні відмінності, інші підходи до освіти. Серед них й «Інтелект України».

Пані Никифоренко зазначила, що під час навчання учнів за цими типовими програмами НУШ держава забезпечує їх підручниками за свої кошти. А от авторський колектив програми «Інтелект» розробив свої дидактичні матеріали до кожного уроку, тому батьки мають сплатити за друковані зошити.

– «Інтелект України» відповідає Держстандарту, це теж Нова українська школа. Ми це питання підіймали на рівні області, запитували, нам важливо було, чи можна допускати, щоб школи викладали (за цією програмою — ред.). Державна служба якості освіти повідомила, що можна. Вони у нас найголовніші експерти зараз, – пояснила Олена Никифоренко.

Вона розповіла:

– Ми колись з директорами їздили в Харків на запрошення редакції, яка розробила програму «Інтелект», і побачили, що правда у дітей набагато глибші знання, починаючи з початкової школи.

НУШ 1 та НУШ 2 — яка різниця?

У 2018 році Міністерство освіти і науки України затвердило дві освітні програми, за якими можуть навчатися учні початкових класів. Так школи отримали можливість самостійно обирати між НУШ 1 і НУШ 2.

Програму НУШ 1 створили під керівництвом Олександри Савченко. У ній навчальні предмети та їхнє навантаження залишилися майже такими самими, якими були в попередні роки. Проте додали більше годин на вивчення української мови та математики, є невеликий курс «Я досліджую світ», у якому інтегруються чотири галузі. Ця програма знайома і зрозуміла для багатьох учителів. А це означає — менше проблем із календарним плануванням та іншою документацією.

Автор НУШ 2 — Роман Шиян. Його програма повністю побудована за принципом інтеграції, тобто коли один предмет включає кілька освітніх галузей. Так, на предметі «Я досліджую світ» інтегруються аж сім галузей: мовно-літературна, математична, природнича, технологічна, соціальна і здоров’язбережувальна, громадянська та історична. Також у НУШ 2 пропонують менше годин на математику й українську мову, адже вони інтегровані у предметі «Я досліджую світ». Роман Шиян переконаний, що інтеграція тільки покращує навчання:

– Якщо ти вчиш математику чи мову в реальних ситуаціях, то в тебе підтримується інтерес — і вивчення перестає бути механічним. Ти розумієш, як воно застосовується. Коли вчиш якесь явище, то одночасно вчиш і математику, і мову, і природу. За один час опановуєш більше знань.

Відрізняються програми періодом навчання грамоти: за програмою Савченко діти вивчають звуки, букви, які їх позначають, читають склади, слова з вивченими буквами й одночасно їх вчаться писати. За програмою Шияна навчаються читати та друкують вивчені букви, а писати починають з другого семестру.

Також програма Романа Шияна має змістову лінію «Театралізуємо», яка намагається формувати в учнів здатність до відтворення прочитаного за допомогою інсценізації.

За обома програмами вчителям пропонують великий вибір підручників. Наприклад, для першокласників є 11 видань букварів, 13 видань «Я досліджую світ», 10 математик, 7 мистецтв. У кожному підручнику вказано програму, за якою він створений.

– Питання програм — це одне, — пояснює Антоніна Яковенко, консультант Кременчуцького центру професійного розвитку педагогічних працівників. — Зовсім інше — як вчитель користується цією програмою, чи дійсно робить те, що пропонується для розвитку мислення дітей. Сама програма спонукає рухатися в певному напрямку, але точно не дає гарантії батькам, що буде саме так.

Якщо раптом дитині довелося змінити школу і перейти на іншу програму, це не критично. Однак, окрім НУШ 1 і НУШ 2, є кілька альтернативних програм, як от «На крилах успіху» або «Інтелект України». Вони пропонують інші завдання та навантаження, а тому дитині може знадобитися більше часу для адаптації до них.

Програма «Інтелект України» спрямована на розвиток обдарованих і талановитих дітей

«Інтелект України» — це програма, яка впроваджена в Україні та затверджена Міністерством освіти та науки у 2018 році. Вона пройшла апробацію в межах дослідно-експериментальної роботи всеукраїнського рівня та за результатами експертизи Державної служби якості освіти визнана такою, що відповідає Державному стандарту початкової освіти та схвалена для використання у школах.

Програма спрямована на розвиток обдарованих і талановитих дітей. Її основні характеристики:

Сприяє розвитку талантів учнів у різних сферах, включаючи науку, мистецтво та спорт.

Учні мають можливість глибше вивчати предмети.

Розроблена на концептуальних засадах STEM-освіти, тобто з акцентом на природничо-математичну галузь, яка зараз активно розвивається в Україні та світі. Великий обсяг матеріалу дається інтегровано.

Дитині прищеплюють необхідні навички роботи з інформацією.

Освітній процес іде наскрізно. Якщо на уроці української мови вивчали якусь тему, виконували певні завдання, то подібні вправи будуть зустрічатись і на уроках інтегрованого курсу «Я пізнаю світ». «Я пізнаю світ» є чи не ключовим предметом для школярів, адже саме цей інтегрований курс дає можливість реалізувати міжгалузеву інтеграцію.

Уже в першому класі вводять елементи географії, у 2 класі — фізики, хімії, біології, історії. Вивчають, все досліджуючи. Вже з першого класу починають користуватись географічними картами, знають кількість материків, океанів, їх розташування, показують все це на карті, а в 4 класі вивчають кліматичні пояси.

Один тип задач опрацьовується на 16 уроках у різних видах роботи.

Багато теорії заримовано. Наприклад, частини мови, дроби, сторони світу, таблицю множення і багато іншого діти вивчають у піснях. Це дає можливість формувати стійкий емоційний інтелект дітей, створює ситуацію успіху.

Для дітей передбачена також і хореографія. Наприклад, на кожному уроці проводяться фізкультхвилинки. Але попередньо діти переглядають відео із професійним хореографом, повторюють і вивчають за ним потрібні рухи. Використовують і пальчикову гімнастику, бо це і розвиває дрібну моторику, і дозволяє реалізувати технологічну і мистецьку галузі на уроках.

Свій вагомий вклад у програму зробили і психологи, адже для дітей передбачені афірмації. Це коротенькі вислови, які налаштовують їх позитивно: «Я люблю Україну», «Я люблю людей», «Я люблю вчитися», «Я вмію вчитися», «Я досягаю успіху», «Я успішний/успішна».

Педагоги кажуть, що завдяки якісним матеріалам, які супроводжуються аудіо і відео, дистанційне навчання вчителям і учням було набагато легше переносити: діти не випадали з освітнього процесу.

Для учнів розробили і записали відеоуроки від авторського колективу проєкту «Інтелект України», до яких ті мають доступ на сайті: можна поставити на паузу, можна переглянути ще раз, якщо дитина щось не зрозуміла. Також на сайті можна переглянути відеоматеріали та послухати аудіозаписи правил і алгоритмів до кожного уроку.

Вчителі використовують систему чотириразового повторення. Вона вже передбачена в освітній програмі. Це дуже важливо, бо вчителю не треба вигадувати, де взяти час на повторення.

У центрі професійного розвитку педагогічних працівників наголошують, що уроки, які включає програма, цікаві для школярів, діти не відчувають надмірного психофізичного збудження і не втомлюються, не дивлячись на досить велике навантаження, оскільки «Інтелект» досить збалансований.

Якщо раніше відбувався певний відбір до таких класів, то зараз за чинним законодавством потрапити у такий клас може кожна дитина за рішенням батьків.

Розглядаємо обидві освітні програми на прикладі ліцею №4 «Кремінь»

Оксана Романова

Вчителька початкових класів ліцею №4 «Кремінь» Оксана Романова пропрацювала за освітньою програмою НУШ повний курс — з 1 по 4 класи, а за програмою «Інтелект України» — 1 та 2 класи.

– Якщо порівнювати «Інтелект» і НУШ, то в НУШі більше у першому та другому класах націлюють на гру. Так і батькам кажуть, щоб не робити домашні завдання: те, що дитина у класі вивчила — те і її. А в «Інтелекті» такого немає, з першого класу є невеличкі завдання, які дітки виконують вдома — самопідготовка. Ці завдання полегшують дитині засвоєння матеріалу, — коментує Оксана Романова.

Вчителька початкових класів розповідає, що підручники НУШ кожна школа обирає окремо для себе (як зазначалося вище, існує великий вибір) та затверджує на педраді:

– У НУШі ми можемо вибрати той підручник, який нам подобається. В «Інтелекті» приходять готові друковані зошити. Це певним чином краще, бо у цих зошитах є правила, там же ми пишемо, виконуємо завдання. Єдиний мінус, що вони платні.

Вчителька наголошує, що батьки самі закуповують ці зошити, школа до цього не має жодного стосунку. За інформацією кременчуцьких батьків, вартість зошитів у програмі «Інтелект» – від 350 до 500 грн на місяць. На наше запитання, як часто треба купувати такі зошити, Оксана Романова відповідає, що все залежить від конкретного предмета:

– Якщо це урок «Я пізнаю світ», то ми кожного тижня починаємо новий зошит. Якщо це математика або мова, то рідше. Є великі та малі зошити.

За словами Оксани Романової, програма «Інтелект України» дуже насичена найрізноманітнішим матеріалом — іграми, піснями, цікавими вправами, тому урок проходить динамічно, ненудно. Крім того, в «Інтелекті» є додатковий матеріал для вчителя — те, що треба показати на уроках (відеоряд, пісні, картки).

– Моє завдання — поєднати це все разом і зробити урок цікавим. А в НУШі такого готового матеріалу немає, звичайний підручник, а щоб урізноманітнити матеріал, вчитель шукає додатково інформацію сам, на нього лягає ця робота.

Існує думка, що програма НУШ простіша, ніж «Інтелект України», і деякі діти не «тягнуть» «Інтелект». На це Оксана Романова нам відповіла: щоб дитина була успішною, потрібна робота батьків паралельно з роботою вчителя.

– На батьківських зборах я наголошую, що і в НУШі, і в «Інтелекті» треба працювати. І батьки теж, звичайно, мають стосунок до навчання, повинні контролювати діток і підготовку. Допомагати в навчанні, якщо щось незрозуміло і батьки не можуть допомогти, звертатися до вчителя, незалежно від того, по якій програмі дитина вчиться. Але у чому проблема НУШ? Така думка існує, що діти більше граються, а потім йдуть до 5 класу і виникає проблема — не всі вони можуть перелаштуватися. У 5 класі йде вже серйозний матеріал, а діти не дуже адаптовані до такого «дорослого» навчання середньої ланки.

За її словами, у НУШі немає чітких вимог, що діти повинні щось зробити, що є завдання, яке треба виконувати.

– Коли ще була Лілія Гриневич ( міністром освіти та науки – ред. ), вона наголошувала: не задавайте домашніх завдань, не потрібно! Але ж діти повинні щось робити вдома, хоч трішечки. Виходить, що протягом 1 та 2 класу учні приходять до школи, виконують те, що каже вчитель, а вдома необов’язково щось робити. То коли починається 3 та 4 класи, більше матеріалу, тоді діткам важче.

Натомість в «Інтелекті» учні виконують завдання з 1 класу. На думку вчительки, ці завдання посильні, неважкі, але діти знають, що їх треба виконати. Педагог вважає, що це дуже добре для дитини.

– Якщо порівнювати «Інтелект» і НУШ у 1 та 2 класах, то я не скажу, що в «Інтелекті» набагато важче. Просто більш розширено, ми вчимо те, що не вчили в НУШі. Наприклад, стикаємося з молекулами, атомами, цей матеріал в ігровій формі та мультфільмах подається дітям. Я навіть не думала, що діти так будуть зацікавлені атомами і молекулами, вони пам’ятають, що це за речовини Гідроген, Оксиген. Математика йде на тому ж рівні, мова трохи ширше, більше понять дається дітям в «Інтелекті».

Оксана Романова каже, що щороку перед початком навчального року педагоги, які навчають учнів за програмою «Інтелект», проходять спеціальну підготовку — курси:

– Підіймаються питання тих вимог, які будуть у наступному класі, тих нових предметів, які «підключаться». Нам розказують, як їх правильно донести, якими формами та методами це краще зробити.

Директорка ліцею № 4 «Кремінь» Тетяна Одерій зазначає, що навчальний заклад працює 7 років за програмою «Інтелект України» і 6 років — за програмою НУШ. Але з 8 класу починається допрофільна освіта, коли вже у 8 та 9 класі є поглиблене вивчення окремих предметів, які обирають діти і які їм будуть потрібні у майбутньому.

– На наступний рік у нас вже будуть допрофільні класи. Тому це ставить під сумнів сам «Інтелект», тому що діти, які прийдуть у допрофільні класи з гімназій, не можуть бути зараховані до «Інтелекту України», бо вони не проходили 7 років цю програму, – зазначила Тетяна Одерій.

За словами пані директорки, батьки ліцеїстів задоволені навчанням своїх дітей у програмі «Інтелект». Але буває й так, що школярам важко вчитися за цією програмою. Тоді, як пояснює Тетяна Одерій, рекомендують батькам перевести дітей в НУШівські класи.

– Ми можемо із «Інтелекту» перевести в НУШ, а з НУШа в «Інтелект» — ні, якщо це 3-4 клас. Там високе навантаження, динаміка, ритм роботи на уроці, — коментує пані Одерій.

Директорка поінформувала «ТелеграфЪ», що наразі два перші класи, які набрали на 2023-2024 навчальний рік, у ліцеї навчаються саме за програмою «Інтелект». Батьки з навчальною програмою визначалися самі — вирішувала більшість. А більшість проголосувала саме за «Інтелект України».

Висновок

Педагоги зазначають: якщо дитина засвоїла програму дитсадка, то загалом вона готова до навчання в 1–му класі за будь-якою освітньою програмою.

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