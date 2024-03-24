Учора вночі нацгвардійці з Кременчука знищили російський БпЛА

Сьогодні, 09:02 Переглядів: 10

Під час вчорашньої нічної атаки на Полтавщину кременчуцькі нацгвардійці відпрацювали та знешкодили ворожий БпЛА. Про це повідомляє пресслужба військової частини 3059 Національної гвардії України.

- По отриманню команди на зайняття позиції, вогнева група почала відпрацьовувати по літаючому обʼєкту. Завдяки успішній та злагодженій роботі, наша група не дозволила влучання по інфраструктурі, цим саме збивши ворожий БпЛА, - прокоментував нічну роботу своєї вогневої групи гвардієць на псевдо Бізон.

Нагадаємо, 22 березня близько 23.20 кременчужани почули перші вибухи. Повітряна тривога в області була оголошена о 22.19. Тоді ж Повітряні сили України попередили про рух БпЛА на Полтавщину. Вибухи лунали протягом двох годин – відбій повітряній тривозі дали о 1.37.

В результаті протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони, зенітними ракетними підрозділами та авіацією Повітряних Сил було знищено 31 «Шахед» у межах чотирьох областей. В межах Полтавщини оборонці знищили 9 російських БпЛА. В результаті їх дій жертв, постраждалих та руйнувань інфраструктури в області не було.