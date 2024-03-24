Учора вночі нацгвардійці з Кременчука знищили російський БпЛА

Під час вчорашньої нічної атаки на Полтавщину кременчуцькі нацгвардійці відпрацювали та знешкодили ворожий БпЛА. Про це повідомляє пресслужба військової частини 3059 Національної гвардії України.
Нагадаємо, 22 березня близько 23.20 кременчужани почули перші вибухи. Повітряна тривога в області була оголошена о 22.19. Тоді ж Повітряні сили України попередили про рух БпЛА на Полтавщину. Вибухи лунали протягом двох годин – відбій повітряній тривозі дали о 1.37.
В результаті протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони, зенітними ракетними підрозділами та авіацією Повітряних Сил було знищено 31 «Шахед» у межах чотирьох областей. В межах Полтавщини оборонці знищили 9 російських БпЛА. В результаті їх дій жертв, постраждалих та руйнувань інфраструктури в області не було.
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