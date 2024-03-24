Пройти обстеження у фахівця можна за електронним направленням
Відтепер у консультативно-діагностичному центрі лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька» прийматиме лікар отоларинголог. Про це «Кременчуцький ТелеграфЪ» дізнався із фейсбук-сторінки лікарні.
У новоствореному кабінеті, в нагірній частині міста, консультації проводить за електронним направленням лікар-отоларинголог — Владислав Джежела.
Графік прийому лікаря:
Симптоми, з якими містянам варто звертатися до лікаря:
- біль, шум у вухах;
- зниження слуху, шум та дзвін у вухах;
- кров'янисті, гнійні або водянисті виділення з вушного проходу;
- біль у горлі при ковтанні;
- важкість ковтання;
- зміна або втрата голосу;
- сухість, першіння в горлі;
- хропіння і нерівне дихання уві сні;
- неприємний запах з рота при відсутності захворювань зубів і ясен;
- біль, відчуття тиску і розпирання в області чола, області верхньої щелепи, та носових пазухах;
- сухість у носі;
- чхання, свербіж, печіння в носі;
- закладеність носа, нежить, який не проходить;
- кровотеча з носа;
- зниження або зникнення нюху.
Також огляд лікаря-отоларинголога може знадобитися після травм і при підозрі на стороннє тіло вуха, горла, носа.
Діагностичний центр знаходиться за адресою: вулиця Київська, 14, кабінет 30.
Записатися на прийом до лікаря можна за телефонами: 063-337-91-20; 063-337-91-21; 063-201-39-70.
Для прийому у лікаря пацієнтам необхідно мати електронне направлення.
Нагадаємо, у консультативно-діагностичному центрі на Київській кременчужани можуть також пройти і УЗД.
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