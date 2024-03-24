Відтепер у консультативно-діагностичному центрі лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька» прийматиме лікар отоларинголог. Про це «Кременчуцький ТелеграфЪ» дізнався із фейсбук-сторінки лікарні.

У новоствореному кабінеті, в нагірній частині міста, консультації проводить за електронним направленням лікар-отоларинголог — Владислав Джежела.

Графік прийому лікаря:

вівторок та четвер — з 9.30 до 14.30.

понеділок, середа та п’ятниця — з 10.30 до 15.30;

Симптоми, з якими містянам варто звертатися до лікаря:

біль, шум у вухах;

зниження слуху, шум та дзвін у вухах;

кров'янисті, гнійні або водянисті виділення з вушного проходу;

біль у горлі при ковтанні;

важкість ковтання;

зміна або втрата голосу;

сухість, першіння в горлі;

хропіння і нерівне дихання уві сні;

неприємний запах з рота при відсутності захворювань зубів і ясен;

біль, відчуття тиску і розпирання в області чола, області верхньої щелепи, та носових пазухах;

сухість у носі;

чхання, свербіж, печіння в носі;

закладеність носа, нежить, який не проходить;

кровотеча з носа;

зниження або зникнення нюху.

Також огляд лікаря-отоларинголога може знадобитися після травм і при підозрі на стороннє тіло вуха, горла, носа.

Діагностичний центр знаходиться за адресою: вулиця Київська, 14, кабінет 30.

Записатися на прийом до лікаря можна за телефонами: 063-337-91-20; 063-337-91-21; 063-201-39-70.

Для прийому у лікаря пацієнтам необхідно мати електронне направлення.

Нагадаємо, у консультативно-діагностичному центрі на Київській кременчужани можуть також пройти і УЗД.