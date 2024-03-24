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Кременчук, Здоров'я

У консультативно-діагностичному центрі лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька» прийматиме лікар отоларинголог

Сьогодні, 08:01 Переглядів: 119

 

Пройти обстеження у фахівця можна за електронним направленням

Відтепер у консультативно-діагностичному центрі лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька» прийматиме лікар отоларинголог. Про це «Кременчуцький ТелеграфЪ» дізнався із фейсбук-сторінки лікарні.

У новоствореному кабінеті, в нагірній частині міста, консультації проводить за електронним направленням лікар-отоларинголог — Владислав Джежела.
 
Графік прийому лікаря:
  • понеділок, середа та п’ятниця — з 10.30 до 15.30;
  • вівторок та четвер — з 9.30 до 14.30.

Симптоми, з якими містянам варто звертатися до лікаря:

  • біль, шум у вухах;
  • зниження слуху, шум та дзвін у вухах;
  • кров'янисті, гнійні або водянисті виділення з вушного проходу;
  • біль у горлі при ковтанні;
  • важкість ковтання;
  • зміна або втрата голосу;
  • сухість, першіння в горлі;
  • хропіння і нерівне дихання уві сні;
  • неприємний запах з рота при відсутності захворювань зубів і ясен;
  • біль, відчуття тиску і розпирання в області чола, області верхньої щелепи, та носових пазухах;
  • сухість у носі;
  • чхання, свербіж, печіння в носі;
  • закладеність носа, нежить, який не проходить;
  • кровотеча з носа;
  • зниження або зникнення нюху.

Також огляд лікаря-отоларинголога може знадобитися після травм і при підозрі на стороннє тіло вуха, горла, носа.

Діагностичний центр знаходиться за адресою: вулиця Київська, 14, кабінет 30.

Записатися на прийом до лікаря можна за телефонами: 063-337-91-20; 063-337-91-21; 063-201-39-70.

Для прийому у лікаря пацієнтам необхідно мати електронне направлення.

Нагадаємо, у консультативно-діагностичному центрі на Київській кременчужани можуть також пройти і УЗД.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: здоров'я ЛІЛ «Кременчуцька» прийом лікар лор лікарня Кременчуцька
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