Відтепер кременчужани можуть пройти УЗД у консультативно-діагностичному центрі на Київській

Сьогодні, 07:08 Переглядів: 120

Обстеження безоплатне, але обов’язково потрібно мати електронне направлення

Відтепер ультразвукове дослідження органів черевної порожнини, серця та щитоподібної залози можна пройти у консультативно-діагностичному центрі лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька» на вулиці Київській. Про це повідомляє пресслужба мерії. Ультразвукова діагностика дозволяє: вчасно виявляти різноманітні патології та захворювання внутрішніх органів, такі як пухлини, камені, кісти тощо;

оцінювати роботу серця, стан судин, щитоподібної залози, інших систем органів;

визначати причини болю або дискомфорту в органах черевної порожнини. У новоствореному кабінеті в нагірній частині міста обстеження проводять лікарі: Вікторія Олександрівна Джежела (на фото вижче);

Богдан Олександрович Олексієнко (на фото нижче). Діагностичний центр знаходиться за адресою: вулиця Київська, 14, кабінет 27а. Телефони для запису: 063-337-91-20; 063-337-91-21; 063-201-39-70. Обстеження безоплатне, але обов’язково потрібно мати електронне направлення від лікаря. Читайте також: Вузькопрофільні спеціалісти з лікарні «Кременчуцька» тепер прийматимуть на вулиці Київській

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