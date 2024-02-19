Відтепер кременчужани можуть пройти УЗД у консультативно-діагностичному центрі на Київській

Відтепер ультразвукове дослідження органів черевної порожнини, серця та щитоподібної залози можна пройти у консультативно-діагностичному центрі лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька» на вулиці Київській. Про це повідомляє пресслужба мерії.
Ультразвукова діагностика дозволяє:
У новоствореному кабінеті в нагірній частині міста обстеження проводять лікарі:
Діагностичний центр знаходиться за адресою: вулиця Київська, 14, кабінет 27а. Телефони для запису: 063-337-91-20; 063-337-91-21; 063-201-39-70.
Обстеження безоплатне, але обов’язково потрібно мати електронне направлення від лікаря.
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