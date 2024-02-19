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Кременчук, Здоров'я

Відтепер кременчужани можуть пройти УЗД у консультативно-діагностичному центрі на Київській

Сьогодні, 07:08 Переглядів: 120

 

Обстеження безоплатне, але обов’язково потрібно мати електронне направлення

Відтепер ультразвукове дослідження органів черевної порожнини, серця та щитоподібної залози можна пройти у консультативно-діагностичному центрі лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька» на вулиці Київській. Про це повідомляє пресслужба мерії.

Ультразвукова діагностика дозволяє:

  • вчасно виявляти різноманітні патології та захворювання внутрішніх органів, такі як пухлини, камені, кісти тощо;
  • оцінювати роботу серця, стан судин, щитоподібної залози, інших систем органів;
  • визначати причини болю або дискомфорту в органах черевної порожнини.

У новоствореному кабінеті в нагірній частині міста обстеження проводять лікарі:

  • Вікторія Олександрівна Джежела (на фото вижче);
  • Богдан Олександрович Олексієнко (на фото нижче).

Діагностичний центр знаходиться за адресою: вулиця Київська, 14, кабінет 27а. Телефони для запису: 063-337-91-20; 063-337-91-21; 063-201-39-70.

Обстеження безоплатне, але обов’язково потрібно мати електронне направлення від лікаря.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: УЗД консультаційний центр лікарі обстеження
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