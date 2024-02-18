Близнюків чекають невдачі у всьому, а Овнів – відпочинок: гороскоп на 19-25 лютого

Сьогодні, 20:18 Переглядів: 341

Овен (21.03-20.04)

Тиждень вiдпочинку i розслаблення. Вiн пов`язаний iз засвоєнням космiчної енергiї, любов`ю, прощенням. Близькi люди можуть надати Овнам пiдтримку i допомогу, i тi ще раз переконаються в їхнiй вiрностi i вiдданостi. Можливо, в кiнцi цього тижня Овни вiдчують неспокiй. Причиною цього може стати порушення зв`язку з далеким партнером або рiдною людиною, що знаходиться у вiд`їздi. Можливi головний бiль, млявiсть i загострення хронiчних захворювань. Сприятливi днi: 21, 25; несприятливi: 19.

Телець (21.04-21.05)

Тiльцi можуть вiдчути невелике розчарування в особистому життi, необхiднiсть в порадах друзiв. Iснує небезпека потрапити в тенета до шарлатана або прожектера. Можливо, Тiльцi перебiльшуватимуть свої проблеми. Друга половина тижня виявиться спокiйнiшою, передбачуванішою i вдалiшою. Вiрогiднi вiщi сни. Можливi проблеми зi здоров`ям. Добробут залежатиме вiд духовних накопичень попереднiх мiсяцiв. Сприятливi днi: 22; несприятливi: 24.

Близнюки (22.05-21.06)

Тиждень сприятливий для духовних роздумiв, самоосвiти. Цей тиждень обiцяє труднощi в особистих i сiмейних стосунках. Доля посилає Близнюкам черговi випробування на стiйкiсть. Зiрки передрiкають невдачу у всiх починаннях. Напружений тиждень, який перевiрить самовладання Близнюкiв. Не виключений тягар нового клопоту або обов`язкiв. Неприємнi вiстi або помилкова iнформацiя можуть призвести до непорозумiнь. Сприятливi днi: 20, 24; несприятливi: 23.

Рак (22.06-22.07)

Цей тиждень характеризуватиметься гармонiєю, оптимiстичним настроєм i ентузiазмом. Гарний настрiй i умiння вислухати спiвбесiдника сприятимуть чарiвностi Ракiв i налаштовуватимуть до них оточення. Особливо сприятливi романтичнi стосунки. Раки можуть вiдчути оновлення, майже дитячу радiсть. Сприятливi заручини, укладення шлюбу. Тиждень пов`язаний з вiдстоюванням прав, волi. Вiрогiднi масовi громадськi безлади. Володiючи природженим вiдчуттям справедливостi, будь-яке її порушення Раки розглядатимуть як особисту образу. Сприятливi днi: 19; несприятливi: 24.

Лев (23.07-23.08)

Тиждень вимагатиме вiд вас пунктуального виконання своїх обов`язкiв — як службових, так i сiмейних. Вiд вас потрiбнi рiшучi, але обачнi дiї. Успiх неодмiнно прийде, якщо ви будете налаштовані мирно. Новi справи можуть виявитися вам не пiд силу. Тиждень очищення i вiдмови вiд всього непотрiбного. У другiй половинi тижня ймовiрне вiдновлення старого знайомства. Ваше матерiальне становище може змiцнитися найприроднiшим способом. Наберiться терпiння — чекати залишилося недовго. Гарний настрiй захопить вас цiлком. Сприятливi днi: 21; несприятливi: 19.

Діва (24.08-23.09)

Тиждень пробудження внутрiшнiх сил. Зовнiшня серйознiсть i неприступнiсть Дiв може зашкодити прагненню до гармонiї в сiм`ї. Тиждень характеризується як позитивними, так i негативними тенденцiями. Через збiльшенi витрати матерiальне становище не покращиться попри вашу збiльшену дiловитiсть. Сприятливi днi: 20; несприятливi: 23.

Терези (24.09-23.10)

Можливо, саме на цьому тижнi вас «наздоженуть» проблеми або вiдкладенi справи, для вирiшення яких буде потрiбний значний час або фiнансовi витрати. Навiть в стабiльних парах вiрогiднi розбiжностi через неможливiсть повноцiнного спiлкування. Тиждень символiзує змiни, трансформацiї. Вiрне рiшення вам зможе пiдказати ваш покровитель. Сприятливi днi: 23, 24; несприятливi: 20.

Скорпіон (24.10-22.11)

Багато Скорпiонiв присвятять тиждень пошуку сенсу життя i вiдкриття для себе вiчних iстин. Можливо, це принесе їм деяку користь, примусивши визнати скоєнi помилки. Тиждень боротьби, вiдстоювання своїх iнтересiв i поглядiв. Ймовiрно, що дiї i думки Скорпiонiв прийдуть в суперечнiсть iз загальноприйнятими нормами. Сiмейнi проблеми знов вийдуть на перший план i вимагатимуть значних витрат. Сприятливi днi: 19, 23; несприятливi: 24.

Стрілець (23.11-21.12)

Тиждень характеризуватиметься пiдтримкою вищих сил, посиленням аури й активiзацiєю всiх позитивних якостей. Цей час сприятливий для укладення довгострокових фiнансових договорiв i ухвалення важливих рiшень. Багатьом Стрільцям вдасться значно полiпшити матерiальне становище в результатi успiшного завершення справ або отримання несподiваної допомоги. Цей тиждень характеризується внутрiшньою свободою. Вона буде сприятлива для самоудосконалення. Представники творчих професiй зможуть реалiзувати свої плани. Сприятливi дiловi i творчi зустрiчi, прийом гостей. Сприятливi днi: 25; несприятливi: 21.

Козеріг (22.12-20.01)

Цей тиждень може принести Козерогам розлад мiж розумом i серцем. Домашнi справи вимагатимуть найпильнiшої уваги i витрати чималих грошових коштiв. Але не варто ними займатися на цьому тижнi. Можливе зiткнення з хамським ставленням, агресiєю або пограбуванням. Козероги можуть втратити контроль над емоцiями i вплутатися у важкий конфлiкт. Вiдповiдальнiсть, яка лежить на їхнiх плечах, може виявитися дуже важкою ношею. Сприятливi днi: 25; несприятливi: 23.

Водолій (21.01-19.02)

Тиждень конфлiктiв i непорозумiнь. Водолiїв можуть звинуватити в iдеалiзмi, назвати романтиками. Небагато хто розумiє їх дуже потайну i невловиму натуру. Двоякий тиждень. Водолiї повиннi бути готовi до серйозної розмови з начальством. У другiй половинi тижня вони можуть вiдчути пiдтримку близьких людей, проте неприємностi багатьом не дадуть заспокоїтися. Кориснi фiзичнi навантаження. Сприятливi днi: 24; несприятливi: 19.

Риби (20.02-20.03)

Тиждень передбачає порiвняння. Ймовiрно, що ви зможете вiдновити втраченi зв`язки, якi змiнять характер вашої роботи i наповнять її новим змiстом. Основною проблемою цього тижня може стати кризова фiнансова ситуацiя. Багатьом Рибам доведеться виплачувати старi борги i робити новi. Ця ситуацiя може затягнутися надовго. Деякi Риби щиро вважатимуть, що оточуючi готовi їм допомогти у будь-який момент i пробачать їм всi грiхи. Сприятливi днi: 22; несприятливi: 23.

Читайте також: