Астрологічний прогноз: що чекає на Україну в 2024-му

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 159

У 2024 році війна не закінчиться, але ми звільнимо більшість своєї території, пророкують зірки

Ми зібрали думки астрологів про те, що чекатиме Україну у наступному році.

У 2024 році війна не закінчиться, але ми звільнимо більшість своєї території, розповіла Gazeta.ua астрологиня Олена Максимова.

— Це високосний рік, — говорить астрологиня. — Для всієї планети він буде непростим. Через масштабну економічну кризу у світі отримаємо менше допомоги, ніж сподівалися. Але вже від 5 січня підемо вперед і зможемо закріпитися на вигідних позиціях. Другий серйозний ривок побачимо з квітня по червень. Це буде справжній прорив. Звільнимо багато територій. Масові обстріли зі сторони Росії не злякають, а розпалять в українцях ще більше люті. Своїми силами збиратимемо на дрони та нищитимемо ворога.

За словами астрологині, унікальність цього року в тому, що не буде ретроградного Марса. Через це бойові дії не стихатимуть. Особливо загостряться з 5 січня по 12 лютого, з 1 травня по 8 червня, у другій половині року.

— У другому півріччя ми воюватимемо в основному на території ворога і діставатимемо туди, де вони не сподівалися, — каже астрологиня. — Найбільше до цього часу повернемо окупований Крим. Шукатимемо нові методи нищення ворога, його флоту та авіації. Знайдемо технології, які допоможуть з меншими ресурсами обіграти серйозного противника. Це час появи потужних військових винаходів. Успішні військові операції українських воїнів увійдуть у підручники історії. Наш досвід і стратегії перейматимуть найбільші армії світу.

У Росії виникнуть проблеми з мобілізацією

— Путіну важко буде утримувати росіян на фронті навіть підкупом і залякуваннями, — пояснила Максимова. — Вони втікатимуть від мобілізації, але нам розслаблятися не варто, як і розраховувати на посилення допомоги Заходу. Там з головою зануряться в ізраїльський конфлікт. А він спричинить ланцюгову реакцію, порушить економічний баланс. Не чекайте, коли стане краще. Проживайте кожен день максимально продуктивно. Перемоги чекаємо усі, але вона вимагатиме від нас ще більшої самовіддачі. Доведеться відбудовувати країну і нарощувати воєнний потенціал, аби ворог не насмілився повторити наступ. Зірки вказують на те, що перемога буде у жовтні 2025 року.

Астролог Яна Тимощук розповіла, що з точки зору нумерології з 24.08.2023 Україна поступово приходитиме до миру.

— Ми вже прийшли до свого духовного пробудження. З цієї дати змінюється світопорядок у всьому світі, який почався з України. Ми будемо ще більше заявляти про себе світу. Старт переговорів і укладення союзів. Йдеться про гарантії, які світ буде пропонувати нашій країні. Нові поставки зброї, навчання наших військових, на новий рівень вийде і допомога.

За її словами, з 27 грудня по 5 лютого 2024 року ініціатива знову перейде на бік України. Адже це буде перший будинок гороскопа, народу.

— До цього часу Україна здивує весь світ створенням ексклюзивної і високоточної зброї. Ми вже зараз займаємося розробками, але все стане відомо у 2024 році. Марс у 2024 році запустить нові розробки, технології, створення зброї.

Закінчення великої війни

Вже до 20 жовтня 2024 року є шанс, що військові дії припиняться. Транзит Юпітера з 22.04.2023 по 01.05.2024 в Овні перебуває в 5 будинку натальної карти. Сприятливий транзит для того, щоб нарощувати військові комплекси й займатися розробками. 5-й будинок — це наша земля. Пошук можливостей повернення територій під контроль. Юпітер перебуває в поєднанні з Раху.

Астрологи Анна та Олексій Суханови розповіли УНІАН, що у 2024 році Україна вступає в новий період, який астрологи вважають позитивним і сильним, що володіє потенціалом для завершення війни і перемоги України. Цей період триватиме з 17 травня 2024 по 5 березня 2025 року. Важливо відзначити, що він також буде пов’язаний з питаннями проведення виборів, завершення війни має важливе значення для їх проведення, і може прискорити процес інтеграції України в світові інститути, такі як ЄС і НАТО.

— Ми можемо розділити 2024 рік на дві частини: до 17 травня 2024 року і після. Період до 17 травня буде важчим, а після цієї дати почнеться легший і позитивний відрізок року. Цю дату можна назвати важливим поворотним моментом протягом 2024 року.

Перша група астрологічних періодів охоплюватиме час з 1 січня по 28 квітня 2024 року. Ми назвемо цю групу «ресурсною». У ці періоди можливі військові дії армії України, але, швидше за все, вони будуть мати тактичний, а не стратегічний характер. У цей період також очікується збільшення фінансової та політичної підтримки для України. Всі три періоди, що входять в цей відрізок часу, відносяться до напружених. Давайте охарактеризуємо їх.

З 1 січня 2024 року по 16 січня 2024 року — напружений період. Можливе зниження активності армії РФ. У цей час збільшується ймовірність надходження нових військових і фінансових ресурсів в Україну, а також військова підготовка нових людей за межами країни.

З 16 січня 2024 року по 10 березня 2024 року — напружений період. Цей період продовжить процеси надходження і накопичення ресурсів, але з можливими затримками і уповільненням. Можливе збільшення витрат України на закупівлю і виробництво боєприпасів і очікування їх надходження. Військова активність може проявитися як з боку України, так і Росії, але швидше за все без стратегічних успіхів, тільки місцеві бої. У Росії в цей час може зростати песимізм і бажання завершити війну, а також можуть виникнути внутрішні конфлікти й протести.

З 10 березня 2024 року по 28 квітня 2024 року — напружений період, але більш продуктивний. У цей час може прискоритися надходження фінансових ресурсів в Україну, можливо, збільшення відвідувань важливих гостей. У військовій сфері також може початися позитивна динаміка, що може стати основою для стратегічних успіхів України.

Тепер ми переходимо до групи астрологічних періодів, які можуть бути дуже продуктивними з військової точки зору і створити передумови для стратегічного перелому і ясного розуміння перемоги України. Ці періоди триватимуть з 28 квітня 2024 року до 8 серпня 2024 року.

З 28 квітня 2024 року по 25 червня 2024 року — продуктивний, але напружений період. Він може супроводжувати успіх і просування армії України, звільнення раніше окупованих територій — як тих, які були захоплені з 2022 року, так і з 2014 року. Однак цей період потребує великих зусиль з боку України.

З 25 червня 2024 року по 08 Серпня 2024 року — сприятливий період, пов’язаний зі звільненням територій, поліпшенням і відновленням логістики, розмінуванням, виявленням колаборантів і поліпшенням фінансового стану країни. Це також хороший час для розв'язання питань, пов’язаних з урожаєм. У військовій сфері також буде спостерігатися позитивна динаміка, з перевагою на користь армії України.

Тепер ми переходимо до групи астрологічних періодів, які можна назвати політико-фінансовими, і вони триватимуть з 8 серпня 2024 року до 31 грудня 2024 року. Всі ці періоди з військової точки зору також будуть позитивними для України. Також у цей час відбуватиметься відновлення політичного життя всередині країни, можливо, навіть підготовка до виборів.

З 8 серпня 2024 року до 30 вересня 2024 року — цей період буде супроводжувати активізації різних бізнесових і політичних процесів. Також можливі політичні скандали всередині країни. Період може бути дуже емоційним для жителів України. З військової точки зору він буде продуктивним і сприятливим для українців. Можливі важливі успіхи, пов’язані з водною стихією (море, порти, Мости, дамби), включаючи надходження нових катерів і морських дронів.

З 30 вересня 2024 року до 17 жовтня 2024 року — цей період буде сприятливим у всіх сферах. В Україну може приїжджати багато іноземних важливих гостей і політичних лідерів. Можуть укладатися нові фінансові та військові Угоди про допомогу, а також формуватися важливі контракти та договори.

З 17 жовтня 2024 року до 8 грудня 2024 року — цей період буде супроводжувати зростання бюджету країни, можливі зовнішні економічні «ін'єкції». У військових питаннях також має зберігатися позитивна динаміка, в тому числі продовження поліпшення армії України. Політичні процеси будуть продовжувати активізуватися.

З 8 грудня 2024 року до 31 грудня 2024 року — цей період буде відносно сприятливим, але може уповільнити багато процесів — як у діловій, так і у військовій сфері України. У цей час всередині країни також можуть виникнути різні конфлікти і протести.

Використані матеріали УНІАН та gazeta.ua