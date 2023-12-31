Микола Корецький
До дня Святого Миколи Чудотворця ми разом з волонтерами провели для діточок свято радості і добра
Віктор Крук
Ірина Фаріон на хвилі хайпу, в Україну внесли розбрат під час війни, а є ті, хто цьому радіє
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Богдан Лазоренко
Небезпечна благодійність, або що не так з укриттям у другій гімназії?
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Для дому і сім'ї, Рецепти

Переможницею конкурсу на кращий рецепт від газети «Для Дому і Сім'ї» стала 85-річна Жанна Хіменко

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 152

 

Переможницю конкурсу визначено!

Напередодні Нового року «Для Дому і Сім'ї» разом з «Бутіком м’яса» провели конкурс серед читачів видання на кращий найсмачніший рецепт.

На розгляд журі читачі «ДДС» надіслали понад 40 рецептів, але за одноголосною думкою журі, переможницею конкурсу стала 85-річна кременчужанка Жанна Борисівна Хіменко, яка надіслала рецепт фаршированої підчеревини «Фартушок».

Все життя жінка захоплюється приготуванням смачних страв. Вона не має профільної освіти, але сама, шляхом експериментів, вигадувала нові смачні страви, якими не лише пригощала рідних та друзів, але й ділилася рецептами з усіма знайомими. До того ж її рецепти неодноразово публікувалися в різних журналах.

 

На привітання Жанна Борисівна також напекла смачних «Сніжинок», якими пригостила творчий колектив редакції та «Бутік м’яса».

0
Автор: Мирослава Українська
Теги:
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 52 від 28 грудня 2023)

Кременчуцький ТелеграфЪ

Читати номер

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 51 від 21 грудня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 50 від 14 грудня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 49 від 7 грудня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх