Переможницею конкурсу на кращий рецепт від газети «Для Дому і Сім'ї» стала 85-річна Жанна Хіменко

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 152

Напередодні Нового року «Для Дому і Сім'ї» разом з «Бутіком м’яса» провели конкурс серед читачів видання на кращий найсмачніший рецепт.

На розгляд журі читачі «ДДС» надіслали понад 40 рецептів, але за одноголосною думкою журі, переможницею конкурсу стала 85-річна кременчужанка Жанна Борисівна Хіменко, яка надіслала рецепт фаршированої підчеревини «Фартушок».

Все життя жінка захоплюється приготуванням смачних страв. Вона не має профільної освіти, але сама, шляхом експериментів, вигадувала нові смачні страви, якими не лише пригощала рідних та друзів, але й ділилася рецептами з усіма знайомими. До того ж її рецепти неодноразово публікувалися в різних журналах.

На привітання Жанна Борисівна також напекла смачних «Сніжинок», якими пригостила творчий колектив редакції та «Бутік м’яса».