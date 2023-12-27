«Фартушок» — смачний рецепт від кременчужанки Жанни Хіменко

Вчора, 21:00 Переглядів: 197

Напередодні Нового року газета «Для дому і сім'ї» проводила конкурс на найсмачніший рецепт від наших читачів. Жанна Хіменко, 85-років, запропонувала старовинний (понад 100 років) рецепт підчеревини фаршированої, яку подавали на стіл на свята в їхній родині. Страву навчила готувати її бабуся, 1892 року народження. Тепер і Жанна Борисівна з радістю ділиться рецептом із читачами «ДДС». Приготування займе якийсь час, але це того варте. Спробуйте!