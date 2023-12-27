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Для дому і сім'ї, Рецепти

«Фартушок» — смачний рецепт від кременчужанки Жанни Хіменко 

Вчора, 21:00 Переглядів: 197

 

Напередодні Нового року газета «Для дому і сім'ї» проводила конкурс на найсмачніший рецепт від наших читачів. Жанна Хіменко, 85-років, запропонувала старовинний (понад 100 років) рецепт підчеревини фаршированої, яку подавали на стіл на свята в їхній родині. Страву навчила готувати її бабуся, 1892 року народження. Тепер і Жанна Борисівна з радістю ділиться рецептом із читачами «ДДС». Приготування займе якийсь час, але це того варте. Спробуйте!

Напередодні треба спекти корж. 

Для коржа:

  • 1 склянка кефіру 200 мл
  • ½ чайної ложки соди
  • 1 склянка борошна (250 мл)
  • дрібка солі.

Розчинивши в кефірі соду, сіль, влити суміш у просіяне борошно. Замісити тісто. Спекти корж. 

Для начинки:

  • відварені курячі тельбухи (серце, пупи) — 300 г
  • підсмажена на олії дрібно порізана цибуля (кількість за бажанням)
  • ½ склянки смальцю кімнатної температури
  • 1 склянка молока
  • перемелений корж
  • 3 яйця
  • сіль, перець.

Шматок свинячої підчеревини вагою 1,5 кг із мінімальним прошарком сала відбити, посолити, поперчити. Якщо підчеревина товста, розрізати, як книжку.

Зробити начинку. Курячі тельбухи дрібно порізати, додати смажену цибулю, спеції, молотий корж, смалець. Ретельно перемішати, додати яйця. Влити поступово тепле молоко. Добре вимішати.

Підчеревину до половини щільно зашити ниткою, вкласти начинку, зашити до кінця.

В страві зробити кілька проколів товстою голкою або зубочисткою.

Запекти в духовці  приблизно дві години. Можна використати фольгу.

Готову страву охолодити. Порізати скибочками.

Подавати з листям салату, огірками, помідорами, вареними яйцями, маслинами.

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Автор: Мирослава Українська
Теги: Для Дому і Сім'ї Рецепти Підчеревина фарширована Смачно
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