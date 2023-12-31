Наприкінці року найбільше подорожчали овочі та картопля: як змінилися ціни на Кременчуччині

Сьогодні, 08:04 Переглядів: 191

Кременчуцьке районне управління Держпродспоживслужби провело моніторинг цін на соціально значущі товари у торговельних закладах району за останній тиждень року. З цією інформацією наше видання ознайомила Кременчуцька районна військова адміністрація.

Напередодні Нового року найбільше подорожчали овочі та картопля, а найбільше подешевшали гречка та автомобільний газ.

Згідно з моніторингом цін від Держпродспоживслужби, станом на 28 грудня подорожчали:

капуста білокачанна — на 4,06 грн за кг;

картопля — на 2,46 грн за кг;

буряк — на 1,98 грн за кг;

морква — на 1,75 грн за кг.

подешевшали:

крупа гречана — на 1,60 грн за кг;

цукор — на 1,05 грн за кг;

бензин — на 0,25 грн за літр;

дизельне пальне — на 0,25 грн за літр;

автогаз — на 1,65 грн за літр.

Нагадаємо, що у разі виявлення випадків завищення цін на соціально значущі товари можна звертатися до Кременчуцького районного управління Держпродспоживслужби.

Номер телефону Відділу захисту споживачів цього управління, за яким у робочий час можна повідомляти про порушення справ споживачів — 050 726 8962.

На завищені ціни на соціально значущі товари можна також поскаржитись до Головного управління Держпродспоживслужби у Полтавській області за телефоном цілодобової «гарячої лінії» — 0933620536.

У робочі дні з 9.00 до 16.00 можна зателефонувати за номером (0532) 606647.

Нагадаємо, що на Кременчуччині напередодні новорічних свят найбільше подорожчало м’ясо.