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Бізнес/Робота, Споживач, Україна, Світ

Турецька компанія продає українського мобільного оператора lifecell

Сьогодні, 07:01 Переглядів: 456

 

lifecell — третій за величиною оператор мобільного зв'язку в Україні

Турецька телекомунікаційна компанія Turkcell продає українського мобільного оператора lifecell французькій NJJ Capital, йдеться на турецькій платформі публічного розкриття інформації.

Продають мобільного оператора lifecell (ТОВ «Лайфселл»), мережу колцентрів (ТОВ «Глобал Білгі») та оператора вишок мобільного звʼязку ТОВ «Укртауер». Інформація про угоду «буде доведена до відома громадськості в повному обсязі та своєчасно», йдеться у повідомленні компанії. 

Покупець — інвестиційна компанія NJJ Capital, що належить мільярдеру Ксавʼє Ньєлю, засновнику та мажоритарному акціонеру третього за величиною мобільного оператора Франції Iliad, (працює під брендом Free). 

Нагадаємо, що 12 грудня у мережі оператора мобільного зв'язку «Київстар» стався масштабний збій через потужну хакерську атаку. Відтоді оператор майже два тижні повертав різні послуги абонентам. «Кременчуцький ТелеграфЪ» зробив сюжет про те, як кременчужани пережили добу без «Київстара»:

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Автор: Руслана Горгола Джерело фото: epravda.com.ua
Теги: lifecell мобільний зв'язок
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