Прикордонники можуть вимагати документи від ТЦК у багатодітних чоловіків — речник Держприкордонслужби

У Держприкордонслужбі підтвердили, що через неодноразові підробки документів можуть вимагати в чоловіків, яким дозволено перетинати кордон, зокрема багатодітних батьків, витяг із протоколу терцентру комплектування (ТЦК) або запис про відстрочку в військовооблікових документах. Про це повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко у коментарі «Українській правді».
У суботу, 30 грудня, в соцмережах почали розповсюджуватися повідомлення про те, що українських чоловіків, зокрема інвалідів 3 групи та багатодітних, перестали випускати за кордон без довідки від ТЦК.
Так, у мережі з’явилося відео про те, як багатодітного батька, який до цього неодноразово перетинав кордон, цього разу не випустили без довідки від ТЦК або військово-облікових документів. На відео дівчина-прикордонник говорить, що з 20.00 29 грудня «є інше розпорядження».
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