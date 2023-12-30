Прикордонники можуть вимагати документи від ТЦК у багатодітних чоловіків — речник Держприкордонслужби

Сьогодні, 22:00 Переглядів: 0

У Держприкордонслужбі підтвердили, що через неодноразові підробки документів можуть вимагати в чоловіків, яким дозволено перетинати кордон, зокрема багатодітних батьків, витяг із протоколу терцентру комплектування (ТЦК) або запис про відстрочку в військовооблікових документах. Про це повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко у коментарі «Українській правді».

— Зважаючи, що ми неодноразово виявляли підробки документів, пов’язаних з багатодітством, наші інспектори можуть перевіряти цю умову виїзду чоловіків, зокрема, і за документами з територіальних центрів комплектування. Це можуть бути витяг з протоколу ТЦК про прийняте рішення про відстрочку, або запис про відстрочку в військовооблікових документах, — сказав Демченко.

У суботу, 30 грудня, в соцмережах почали розповсюджуватися повідомлення про те, що українських чоловіків, зокрема інвалідів 3 групи та багатодітних, перестали випускати за кордон без довідки від ТЦК.

Так, у мережі з’явилося відео про те, як багатодітного батька, який до цього неодноразово перетинав кордон, цього разу не випустили без довідки від ТЦК або військово-облікових документів. На відео дівчина-прикордонник говорить, що з 20.00 29 грудня «є інше розпорядження».

— До 20 години було так, як ви говорите — просто ми не були такі вимогливі, ми не вимагали від вас цих документів, ми дивилися тільки, що ви багатодітний, і ви перетинали (кордон — ред.), — сказала вона.



