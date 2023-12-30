Микола Корецький
До дня Святого Миколи Чудотворця ми разом з волонтерами провели для діточок свято радості і добра
Віктор Крук
Ірина Фаріон на хвилі хайпу, в Україну внесли розбрат під час війни, а є ті, хто цьому радіє
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Богдан Лазоренко
Небезпечна благодійність, або що не так з укриттям у другій гімназії?
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Спорт

На наступному тижні кременчужани попрощаються із загиблим баскетбольним тренером Віктором Кобзистим

Сьогодні, 21:27 Переглядів: 134

 

Віктор загинув у Львові під час ракетного обстрілу

2 січня о 13.00 у Свято-Миколаївському соборі кременчужани попрощаються із загиблим баскетбольним тренером Віктором Кобзистим. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомила дружина Юлія Кобзиста.

Поховають спортсмена на Свіштовському кладовищі.

30 грудня з Віктором попрощалися у Львові.

Нагадаємо, 29 грудня Віктор Кобзистий загинув внаслідок ракетного обстрілу Львова.

Віктор Кобзистий за національну збірну провів 11 матчів, зігравши на чемпіонатах Європи у 2001 та 2005 роках. На клубному рівні грав за Нафтохімік (Кременчук), ЦСКА-Ріко Київ, Азовмаш Маріуполь, Дніпро та Будівельник Київ. Чемпіон України (2011), віцечемпіон України (2010), також учасник двох Універсіад (2003, 2005).

Після завершення професійної кар'єри відомий у минулому баскетболіст Віктор Кобзистий займався широким спектром роботи: був президентом БК «Кремінь», а також працював директором дитячо-юнацької спортивної школи. Двічі ставав чемпіоном України (2013, 2014), володар Кубка Суперліги (2012) та Кубку України (2013). Був президентом баскетбольного клубу Кремінь з 2015 до 2020 року. Займався не лише розвитком баскетболу, а також інших видів спорту. 

В цьому сезоні повернуся до тренерської роботи, очоливши київську команду «Динамо» в жіночій Суперлізі. 

0
Автор: Руслана Горгола Джерело фото: fbu.ua
Теги: баскетбол Кремінь Віктор Кобзистий смерть некролог
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 52 від 28 грудня 2023)

Кременчуцький ТелеграфЪ

Читати номер

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 51 від 21 грудня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 50 від 14 грудня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 49 від 7 грудня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх