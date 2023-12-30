На наступному тижні кременчужани попрощаються із загиблим баскетбольним тренером Віктором Кобзистим

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Віктор загинув у Львові під час ракетного обстрілу

2 січня о 13.00 у Свято-Миколаївському соборі кременчужани попрощаються із загиблим баскетбольним тренером Віктором Кобзистим. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомила дружина Юлія Кобзиста.

Поховають спортсмена на Свіштовському кладовищі.

30 грудня з Віктором попрощалися у Львові.

Нагадаємо, 29 грудня Віктор Кобзистий загинув внаслідок ракетного обстрілу Львова.

Віктор Кобзистий за національну збірну провів 11 матчів, зігравши на чемпіонатах Європи у 2001 та 2005 роках. На клубному рівні грав за Нафтохімік (Кременчук), ЦСКА-Ріко Київ, Азовмаш Маріуполь, Дніпро та Будівельник Київ. Чемпіон України (2011), віцечемпіон України (2010), також учасник двох Універсіад (2003, 2005).

Після завершення професійної кар'єри відомий у минулому баскетболіст Віктор Кобзистий займався широким спектром роботи: був президентом БК «Кремінь», а також працював директором дитячо-юнацької спортивної школи. Двічі ставав чемпіоном України (2013, 2014), володар Кубка Суперліги (2012) та Кубку України (2013). Був президентом баскетбольного клубу Кремінь з 2015 до 2020 року. Займався не лише розвитком баскетболу, а також інших видів спорту.

В цьому сезоні повернуся до тренерської роботи, очоливши київську команду «Динамо» в жіночій Суперлізі.