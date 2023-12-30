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Думати про майбутнє зараз: для горішньоплавнівських випускників провели профорієнтаційну зустріч

Сьогодні, 18:18 Переглядів: 89 Новини компаній

 

Учням випускних класів про вміння та навички, що будуть затребувані на підприємствах Ferrexpo

На заході 120 учнів 11-их класів з усіх шести загальноосвітніх шкіл Горішніх Плавнів отримали відповіді на всі свої запитання стосовно вибору майбутньої професії. Під час спектральної дискусії фахівці залізорудної компанії Ferrexpo з активами на Полтавщині розповіли учням випускних класів про вміння та навички, що будуть затребувані на підприємствах компанії — Полтавському, Єристівському та Біланівському ГЗК — найближчі 10-15 років. Представники п’яти кафедр навчально-наукового інституту електричної інженерії та інформаційних технологій КрНУ додали, що саме енергетичний та електротехнічний напрями не втрачатимуть своєї актуальності ще дуже довго через дефіцит саме таких фахівців на ринку праці, й опанувати потрібні знання можна саме в КрНУ ім. М. В. Остроградського.
Майбутні абітурієнти з Горішніх Плавнів готуються вже зараз обирати своє майбутнє, щоб і максимально самореалізуватися, й заняття до душі обрати.

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Автор: Аліса Котова
Теги: Ferrexpo
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