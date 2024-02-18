У культурному центрі Горішніх Плавнів відбувся майстер-клас зі створення виробів у стилі бохо

Майстриня розповіла учасникам, як за допомогою підготовлених матеріалів зробити дзеркало своїми руками
Майстер-клас зі створення дзеркала в стилі бохо відбувся в культурному центрі центральної міської бібліотеки 8 лютого. Захід провела фахівчиня творчої студії 7Arts Яна Михайлик із Кременчука.
Яна Михайлик зазначила, що назва стилю походить від слова «Богемія». Історично так називали частину сучасної Чехії. Жителі Богемії, переміщуючись Європою, мали звичку до колекціонування, а також переймали культурні традиції різних народів. Пізніше, за аналогією, богемою стали називати бродячих музикантів, циркачів та артистів. У сучасному контексті це визначення застосовують до представників творчих професій.
Для учасників майстер-класу підготували все необхідне для роботи. Зокрема, заготовки для дзеркал, дерев’яні палички різної довжини і товщини, обмотані кольоровими нитками чи обфарбовані, солому, рогіз, очерет, різноколірні скляні та дерев’яні намиста, камінці, мушлі, акрилові маркери, клей. Майстриня розповіла, як за допомогою підготовлених матеріалів зробити дзеркало своїми руками.
Учасниці майстер-класу робили таке дзеркало власноруч майже протягом двох годин.
Стосовно нинішнього майстер-класу Яна Кліменко зауважила, що це «можливість навчитися обирати декор для дому, проявляти індивідуальність, створювати атмосферу, що відображає неповторний стиль».
Учасниці заходу розповіли «Хронікам тижня» про свої враження. Зокрема, вони зазначали, що тут почуваються розслабленими і повністю віддаються реалізації творчих ідей.
За словами іншої співбесідниці, вона дізналася, як створювати візуальний баланс, враховувати функціональність і практичність при виборі стилю декору для дому.
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