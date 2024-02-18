У культурному центрі Горішніх Плавнів відбувся майстер-клас зі створення виробів у стилі бохо

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Майстер-клас зі створення дзеркала в стилі бохо відбувся в культурному центрі центральної міської бібліотеки 8 лютого. Захід провела фахівчиня творчої студії 7Arts Яна Михайлик із Кременчука.

«Стиль бохо належить до еклектики й у дизайні вважається одним із найяскравіших, по-справжньому художніх і непростих у втіленні, — пояснила майстриня. — Вирізняється відсутністю чітких правил, яких потрібно дотримуватися для отримання картинки, це немов складний колаж, що складається з різноманітних елементів, які разом створюють оригінальний результат. Інтер’єр у стилі бохо вимагає, щоб увесь простір був насичений речами, а на стінах висіли різного роду дрібнички».

Яна Михайлик зазначила, що назва стилю походить від слова «Богемія». Історично так називали частину сучасної Чехії. Жителі Богемії, переміщуючись Європою, мали звичку до колекціонування, а також переймали культурні традиції різних народів. Пізніше, за аналогією, богемою стали називати бродячих музикантів, циркачів та артистів. У сучасному контексті це визначення застосовують до представників творчих професій.

«Заведено вважати, що стиль способу життя богеми вирізняється деякою безпечністю, недбалістю, легковажністю. Ці елементи й відтворюються в інтер’єрі, — зауважила дизайнерка. — Предмети, ніби зібрані із різних куточків світу, створюють простий затишок "із нічого"».

Для учасників майстер-класу підготували все необхідне для роботи. Зокрема, заготовки для дзеркал, дерев’яні палички різної довжини і товщини, обмотані кольоровими нитками чи обфарбовані, солому, рогіз, очерет, різноколірні скляні та дерев’яні намиста, камінці, мушлі, акрилові маркери, клей. Майстриня розповіла, як за допомогою підготовлених матеріалів зробити дзеркало своїми руками.

«Стиль бохо дуже популярний у всьому світі. Найактуальнішим елементом декору в стилі бохо є дзеркало. Воно відмінно збалансує інтер’єр оселі, стане елементом декору, який привертає увагу і підкреслює індивідуальність та вражаючу атмосферу кімнати», — підкреслила Яна Михайлик.

Учасниці майстер-класу робили таке дзеркало власноруч майже протягом двох годин.

«У нашому культурному центрі майстер-клас із художньої творчості проходить вже вчетверте, — зазначила організаторка культурно-дозвіллєвої діяльності КЗ «Централізована бібліотечна система» Яна Клименко. — Сьогодні такі заходи дуже актуальні. Вони дозволяють відволіктися, розслабитися у процесі творчої діяльності».

Стосовно нинішнього майстер-класу Яна Кліменко зауважила, що це «можливість навчитися обирати декор для дому, проявляти індивідуальність, створювати атмосферу, що відображає неповторний стиль».

«Цей майстер-клас — для тих, хто шукає спосіб додати своєму помешканню індивідуальності, реалізувати творчі ідеї, це можливість перетворити звичайний простір на затишний надихаючий куточок», — наголосила організаторка.

Учасниці заходу розповіли «Хронікам тижня» про свої враження. Зокрема, вони зазначали, що тут почуваються розслабленими і повністю віддаються реалізації творчих ідей.

«Ми почули практичні поради, які допоможуть приймати обдумані рішення та створити декор, який буде відображенням власної індивідуальності та особливості», — вказала одна з учасниць майстер-класу.

За словами іншої співбесідниці, вона дізналася, як створювати візуальний баланс, враховувати функціональність і практичність при виборі стилю декору для дому.