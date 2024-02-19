Юні кременчужани вибороли призові місця на чемпіонаті Полтавської області з боксу

Сьогодні, 07:48 Переглядів: 1

Юні кременчужани вибороли призові місця на чемпіонаті Полтавської області з боксу серед учнів 2010-2011 років народження. Про це повідомляє ДЮСШ «Колос» м. Кременчук. Чемпіонат проходив 16-17 лютого у Миргороді.

Кременчужани провели переможні та конкурентні бої, увійшли до складу команди на чемпіонат України, який відбудеться 4 березня у Білій Церкві.

Команда ДЮСШ «Колос» м. Кременчук виборола такі місця:

Нікіта Хижняк – 1 місце;

Анна Кірєєва – 1 місце;

Денис Коваль – 2 місце;

Єгор Євдашко – 3 місце.

Юних спортсменів підготували тренери Максим Рудницький та Артем Карпець.