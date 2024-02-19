Юні кременчужани вибороли призові місця на чемпіонаті Полтавської області з боксу серед учнів 2010-2011 років народження. Про це повідомляє ДЮСШ «Колос» м. Кременчук. Чемпіонат проходив 16-17 лютого у Миргороді.
Кременчужани провели переможні та конкурентні бої, увійшли до складу команди на чемпіонат України, який відбудеться 4 березня у Білій Церкві.
Команда ДЮСШ «Колос» м. Кременчук виборола такі місця:
Юних спортсменів підготували тренери Максим Рудницький та Артем Карпець.
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