Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Віктор КРУК
Чи можлива демобілізація без посилення мобілізації, і як це може привести до поразки у війні та втрати державності
Богдан Лазоренко
Що чекає на Кременчук після перемоги і виборів? Далі говоримо про Малецького та адмінресурс. Частина третя
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в мовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Микола Корецький
Звіт депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», Миколи Корецького
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Надзвичайні новини, Полтавщина

Збитки на понад 1,7 млн грн. Керівника полтавського комунального підприємства судитимуть за службову недбалість

Сьогодні, 15:29 Переглядів: 310

 

Екскерівник занизив вартість наданих послуг та оренди комунальної техніки

Колишнього керівника одного з комунальних підприємств Полтави звинувачують у зловживанні службовим становищем зі збитками на понад 1,7 млн грн. Стосовно чоловіка прокуратура вже скерувала до суду обвинувальний акт. Про це повідомили у Полтавській обласній прокуратурі 22 квітня.

За даними слідства, керівник, який хотів отримати перевагу для товариства з Харкова, що прибирало вулиці Полтави, всупереч встановленим тарифам занизив вартість наданих послуг та оренди комунальної техніки. 

З лютого по травень 2022 року комунальне підприємство недоотримало від товариства кошти, тому зазнало збитків на загальну суму понад 1,7 млн грн, заявили в прокуратурі.

Нагадаємо, понад 1,6 мільйона гривень переплати: на Полтавщині хотіли постачати обмундирування військовим за завищеною ціною.

0
Автор: Вероніка Білодід
Теги: Полтава прокуратура
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 11 від 14 березня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 10 від 7 березня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 9 від 29 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 8 від 22 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 7 від 15 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх