Збитки на понад 1,7 млн грн. Керівника полтавського комунального підприємства судитимуть за службову недбалість

Колишнього керівника одного з комунальних підприємств Полтави звинувачують у зловживанні службовим становищем зі збитками на понад 1,7 млн грн. Стосовно чоловіка прокуратура вже скерувала до суду обвинувальний акт. Про це повідомили у Полтавській обласній прокуратурі 22 квітня.
За даними слідства, керівник, який хотів отримати перевагу для товариства з Харкова, що прибирало вулиці Полтави, всупереч встановленим тарифам занизив вартість наданих послуг та оренди комунальної техніки.
З лютого по травень 2022 року комунальне підприємство недоотримало від товариства кошти, тому зазнало збитків на загальну суму понад 1,7 млн грн, заявили в прокуратурі.
Нагадаємо, понад 1,6 мільйона гривень переплати: на Полтавщині хотіли постачати обмундирування військовим за завищеною ціною.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.