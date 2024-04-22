Збитки на понад 1,7 млн грн. Керівника полтавського комунального підприємства судитимуть за службову недбалість

Сьогодні, 15:29 Переглядів: 310

Колишнього керівника одного з комунальних підприємств Полтави звинувачують у зловживанні службовим становищем зі збитками на понад 1,7 млн грн. Стосовно чоловіка прокуратура вже скерувала до суду обвинувальний акт. Про це повідомили у Полтавській обласній прокуратурі 22 квітня.

За даними слідства, керівник, який хотів отримати перевагу для товариства з Харкова, що прибирало вулиці Полтави, всупереч встановленим тарифам занизив вартість наданих послуг та оренди комунальної техніки.

З лютого по травень 2022 року комунальне підприємство недоотримало від товариства кошти, тому зазнало збитків на загальну суму понад 1,7 млн грн, заявили в прокуратурі.

Нагадаємо, понад 1,6 мільйона гривень переплати: на Полтавщині хотіли постачати обмундирування військовим за завищеною ціною.