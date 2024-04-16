Понад 1,6 мільйона гривень переплати: на Полтавщині хотіли постачати обмундирування військовим за завищеною ціною

Сьогодні, 14:40 Переглядів: 421 Коментарів: 1

Закупівля Полтавської міської ради про постачання індивідуального обмундирування для військових потрапила у фокус групи «Прозорість та підзвітність». Про це у своєму телеграм-каналі пише голова Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін. Тендер оголосили на закупівлю рюкзаків, плитоносок, підсумків, чохлів для планшетів та килимків.

— Полтавська окружна прокуратура внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 364 ККУ щодо зловживання владою або службовим становищем. Триває досудове розслідування, — повідомляє Філіп Пронін.

У межах кримінального провадження виявили завищення ціни на понад 1,6 млн грн, зазначають в ОВА.

Нагадаємо, відтепер громади області погоджуватимуть усі військові закупівлі з облвійськадміністрацією.