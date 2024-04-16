Понад 1,6 мільйона гривень переплати: на Полтавщині хотіли постачати обмундирування військовим за завищеною ціною

Закупівля Полтавської міської ради про постачання індивідуального обмундирування для військових потрапила у фокус групи «Прозорість та підзвітність». Про це у своєму телеграм-каналі пише голова Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін. Тендер оголосили на закупівлю рюкзаків, плитоносок, підсумків, чохлів для планшетів та килимків.
У межах кримінального провадження виявили завищення ціни на понад 1,6 млн грн, зазначають в ОВА.
Нагадаємо, відтепер громади області погоджуватимуть усі військові закупівлі з облвійськадміністрацією.
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