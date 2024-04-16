Ліцеїст з Кременчука виборов срібло на Європейській олімпіаді з експериментальної науки

Сьогодні, 15:25 Переглядів: 125

Учень 11 класу наукового ліцею «Політ» Богдан Шеметов (Л-11Г) став переможцем Європейської олімпіади з експериментальної науки (EOES) 2024, що проходила в Люксембурзі. Як йдеться на фейсбук-сторінці ліцею, хлопець виборов срібну медаль у змаганнях з хімії.

У міжнародному змаганні цьогоріч брали участь 45 команд з країн Європейського Союзу, а команда з України доєдналася як гостя й була 46-ю. На олімпіаді підлітки демонстрували свої знання з фізики, хімії та біології, виконуючи експериментальні завдання.

Виконавши два складних експерименти, юні науковці з української команди дослідили механізми виникнення онкозахворювань і ввійшли в десятку найкращих у Європі.

Підготував ліцеїста до олімпіади викладач хімії Сергій Джавахішвілі.

Раніше ми писали, що Богдан Шеметов переміг в Американському математичному конкурсі «МАА АМС» та став переможцем VI олімпіади геометричної творчості.

*Богдан на фото по центру