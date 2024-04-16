Відтепер громади області погоджуватимуть усі військові закупівлі з облвійськадміністрацією

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 127 Коментарів: 1

Таке рішення ухвалили нещодавно на Раді оборони області

Відтепер громади області мають погоджувати усі військові закупівлі із Полтавською облвійськадміністрацією. Таке рішення ухвалили 9 квітня на Раді оборони області, пише Зміст.

За словами голови Полтавської ОВА Філіпа Проніна, ухвалили таке рішення задля економії та щоб уникнути дублювання запитів від військових.

Наприклад, трапляється, що військові можуть відправляти листи з проханням щось придбати у кілька громад. І може статися так, що кілька громад відреагує і виділить військовим однакове майно у непотрібній кількості.

Також Пронін говорить, що так громадам простіше буде закуповувати однакову продукцію гуртом. Наприклад, купити дрони кілька громад разом зможуть дешевше, ніж якби їх купувала одна громада. Адже на більші партії виробники роблять знижки.

Окрім цього, начальник ПОВА наголосив, що усі такі закупівлі відбуватимуться через прозорі процедури та перевірятимуться робочою групою «Прозорість і підзвітність» задля уникнення необгрунтованого завищення цін.

Нагадаємо, нещодавно в області розбирали військову закупівлю у Полтавській громаді — тоді 118 квадрокоптерів купили за завищеними цінами. Сума перевищила приблизно 10-20 тисяч гривень за штуку.