Троє спортсменів із Кременчуччини готуються до участі в Олімпійських іграх

Сьогодні, 09:30 Переглядів: 264

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Троє веслувальників із Кременчуцького району готуються до участі в Олімпійських іграх 2024. Про це повідомляють у пресслужбі Полтавської облвійськадміністрації.

Олег Кухарик та Ігор Трунов змагалися за участь в Олімпійських іграх у складі байдарки-четвірки (500 м), а Людмила Лузан — у каное-двійці.

Під час змагань дощ та вітер створювали великі хвилі на дистанціях, проте це не завадило спортсменам показати свої здібності та підтвердити право на участь в Олімпійських іграх у Парижі.

Змагання відбувалися в Умані серед дорослих та юніорів. Окрім веслувальників із Кременчуччини, переможцями Кубку стали ще 6 дорослих та 4 юніори-спортсмени.

Нагадаємо, спортсмени веслувального клубу «Гірник» — Людмила Лузан, Валерія Терета, Олег Кухарик та Ігор Трунов — на чемпіонатах світу вибороли право змагатися за олімпійські медалі в Парижі.