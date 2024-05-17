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Надзвичайні новини

У Горішніх Плавнях поліція затримала наркозакладника

Сьогодні, 15:39 Переглядів: 118

 

Чоловік при собі мав понад 50 згортків із психотропом PVP

Учора, 16 травня, у Горішніх Плавнях поліція затримала наркозакладника. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, закладником виявився 23-річний місцевий мешканець. У чоловіка поліцейські вилучили понад 50 згортків із синтетичним психотропом PVP, які той збирався розкладати по місту. Наркотики правоохоронці вилучили, а закладника затримали. Наразі поліція вирішує питання щодо повідомлення чоловікові про підозру та обрання запобіжного заходу.

Слідчі порушили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України. Чоловікові загрожує від 6 до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, нещодавно на Полтавщині 9 років ув’язнення присудили львів’янину, який жив у Кременчуці та займався виготовленням амфетаміну.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Поліція Полтавщини
Теги: Горішні Плавні наркотики закладки поліція
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