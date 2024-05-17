Чи загрожує Україні тотальний блекаут — відповідь експерта Закревського

В Україні достатньо базової генерації для підтримки нормального стану електромереж. Тож масового блекауту бути не може. Про це розповів енергетичний експерт та голова правління асоціації «Нафта та газ України» Андрій Закревський в інтерв’ю Уніан.
— Блекаути по всій країні не можуть бути взагалі. В нас достатньо базової генерації для того, щоб, крім пікових годин споживання, підтримувати нормальний стан електромереж. Наша атомна енергетика дає достатню кількість електроенергії, — стверджує експерт.
Також Закревський відмітив, що в Україні добре працюють сонячні електростанції. Наприклад, Львівська та Чернівецька області вдень повністю забезпечують себе сонячною енергією.
Тому Андрій Закревський наголосив, що українцям варто припинити вранці та ввечері користуватися електроприладами. Тоді відключення світла в Україні припиняться.
Нагадаємо, сьогодні, 17 травня, графіки відключень діятимуть із 19.00 до 24.00. В Полтаваобленерго раніше оприлюднили актуальний графік відключень, а також перелік адрес і черг, за яким вимикатимуть електроенергію. Зрозуміти, яка у вас черга, або відслідкувати графік відключення можна ТУТ.
Також днями радник Прем'єр-міністра України, член наглядової ради НЕК «Укренерго» Юрій Бойко заявив, що нинішні відключення світла можуть тривати до серпня-вересня.
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