Чи загрожує Україні тотальний блекаут — відповідь експерта Закревського

Сьогодні, 15:15 Переглядів: 0

В Україні достатньо базової генерації для підтримки нормального стану електромереж. Тож масового блекауту бути не може. Про це розповів енергетичний експерт та голова правління асоціації «Нафта та газ України» Андрій Закревський в інтерв’ю Уніан.

— Блекаути по всій країні не можуть бути взагалі. В нас достатньо базової генерації для того, щоб, крім пікових годин споживання, підтримувати нормальний стан електромереж. Наша атомна енергетика дає достатню кількість електроенергії, — стверджує експерт.

Також Закревський відмітив, що в Україні добре працюють сонячні електростанції. Наприклад, Львівська та Чернівецька області вдень повністю забезпечують себе сонячною енергією.

— У нас немає проблем з нічним та денним періодом споживання. Вдень — завдяки альтернативним джерелам енергії, а вночі — завдяки атомній енергії. У нас проблеми тільки з піковими навантаженнями на енергомережу.

Тому Андрій Закревський наголосив, що українцям варто припинити вранці та ввечері користуватися електроприладами. Тоді відключення світла в Україні припиняться.

Нагадаємо, сьогодні, 17 травня, графіки відключень діятимуть із 19.00 до 24.00. В Полтаваобленерго раніше оприлюднили актуальний графік відключень, а також перелік адрес і черг, за яким вимикатимуть електроенергію. Зрозуміти, яка у вас черга, або відслідкувати графік відключення можна ТУТ.

Також днями радник Прем'єр-міністра України, член наглядової ради НЕК «Укренерго» Юрій Бойко заявив, що нинішні відключення світла можуть тривати до серпня-вересня.