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Військовозобов’язаним при оновленні даних у військовий квиток вклеюють штрих-код

Сьогодні, 09:15 Переглядів: 304 Коментарів: 1

 

VIN-код — це ідентифікаційний код, який електронний реєстр «Оберіг» автоматично присвоює військовозобов’язаному, і при перевірці документів одразу видно, чи оновив він свої облікові дані

Військовозобов’язаним почали вклеювати у військово-обліковий документ штрих-код (VIN-код). Фактично він є ідентифікаційним кодом військовозобов’язаного, який Єдиний електронний реєстр призовників «Оберіг» автоматично присвоює кожному з них. Він свідчить, що людина виконала вимоги закону про вдосконалення мобілізації та оновила свої військово-облікові дані у Територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки.

Якщо такого штрих-коду у військовому квитку чи іншому військово-обліковому документі немає, то буде зрозуміло, що цей чоловік не оновив свої дані в ТЦК. Тож, якщо її зупинять на вулиці, буде складно довести протилежне. Про це повідомляє Судово-юридична газета.

Щоб поповнити частини, які тримають оборону на фронті, працівники ТЦК вимушені виходити на вулиці 

 

У Генштабі вже повідомляли, що працівники ТЦК мають змогу під'єднатися до Єдиного електронного реєстру «Оберіг», або в телефонному режимі з’ясувати з оператором реєстру щодо оновлення даних військовозобов’язаного.

При цьому зараз опрацьовується нормативно-правова база, за якою будуть видавати єдиний документ для військовозобов'язаних за новою формою.

У Кременчуці військові ТЦК з поліцією продовжуватимуть патрулювання вулиць — Волков

Отже, з набранням чинності нової постанови Кабміну громадянам, у яких немає військово-облікового документа, видаватиметься документ нового зразка. Водночас документи «старої» форми залишаться чинними, але у них будуть внесені відповідні відмітки про оновлення даних.

Що потрібно буде вказувати в електронному кабінеті військовозобов'язаного — Міноборони

Нагадаємо, що закон №3549-IX, який вводить цифровізацію військового обліку набув чинності на початку квітня. Завдяки Єдиному державному реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів «Оберіг» можна буде автоматично провести верифікацію людей без їх участі. «Оберіг» буде поєднаний з інформаційно-комунікаційними системами, державними реєстрами (демографічним, реєстром водіїв, реєстром податкової служби, ПФУ тощо) та базами даних центральних органів виконавчої влади. 

Новий закон про мобілізацію, який набуде чинності 18 травня, змінить підхід до цієї війни — Міноборони

Кабінет Міністрів 10 травня затвердив порядок ведення Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів «Оберіг» та врегулював роботу електронного кабінету військовозобов’язаного.

Нагадаємо, що на відміну від інших міст та регіонів України, в Кременчуці військовозобов’язані зможуть оновити свої облікові дані у місцевому ЦНАПі.

 

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Чи зможуть військовозобов’язані оновлювати свої військово-облікові дані у Кременчуцькому ЦНАПі

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Автор: Віктор Крук
Теги: ТЦК та СП військовий облік оновлення ЦНАП військовозобов'язані
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Коментарі: 1

4 412
1
zzzzzz:
Сьогодні, 09:22

То в цнапі і він код вклеють?


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