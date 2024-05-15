У Кременчуці військові ТЦК з поліцією продовжуватимуть патрулювання вулиць — Волков

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 1 006

«Кременчуцький Телеграф» досліджував нові законодавчі норми, які будуть впроваджені в роботі територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) після набрання чинності законом про вдосконалення мобілізації. Верховна Рада ухвалила цей закон 11 квітня, і вже через три дні — з 18 травня він набирає чинності.

Патрулювання вулиць військовослужбовцями ТЦК для вручення повісток можуть припинити:коли

Цифровізація військового обліку та надання додаткових повноважень й важелів впливу ТЦК та поліції в питаннях військового обліку і проведення мобілізації, за думкою нашого видання може призвести до відмови від практики спільного патрулювання вулиць міста військовослужбовцями та поліції з метою вручення повісток чоловікам у громадських місцях.

Хоча, за припущенням нашого видання, прибрати патрулі ТЦК з вулиць можна буде не раніше серпня, коли закінчиться 60-денний термін, встановлений законом на оновлення облікових даних військовозобов’язаними.

«Кременчуцький Телеграф» учора звернувся з питанням щодо цього до начальника Кременчуцького районного ТЦК та СП Мирослава Волкова й отримав від нього відповідь.

— На цей час ми не плануємо знімати спільні патрулі з Національною поліцією. У нас продовжує діяти правовий режим воєнного стану і всі громадяни повинні переміщуватись вулицями міста з документами, — зазначив полковник Волков.

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Ця відповідь цілком підтверджує припущення нашого видання, що з набранням чинності новим законом про вдосконалення мобілізації патрулювання вулиць військовослужбовцями не припиниться щонайменше до серпня. Чи буде воно продовжуватися й восени залежить від того, наскільки ефективно почнуть застосовуватися усі новації, передбачені у цьому законі.

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Нагадаємо, що завдяки інтеграції державних реєстрів та єдиного електронного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів «Оберіг», ТЦК зможуть бачити місце роботи кожного чоловіка, його взаємодію з державними службами та з’ясувати, чи перебуває він на військовому обліку.

Якщо чоловік протягом 60 днів не оновить військово-облікові дані, поліція матиме право доставити його до ТЦК для з’ясування обставин. Крім того, він буде притягнутий за це до адміністративної відповідальності — сума штрафу за порушення правил військового обліку становить від 17 тисяч до 25,5 тисяч гривень (ст. 210 КУпАП). Варто зазначити, що законом передбачена можливість накладати ці штрафи заочно, без присутності військовозобов’язаного.

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Крім того, чоловікам, які ухиляються від військового обліку, буде загрожувати не тільки великий штраф, а й розшук Нацполіцією та позбавлення права керувати транспортним засобом за рішенням суду.

А у разі відмови від сплати штрафу виконавча служба зможе заблокувати банківські рахунки правопорушника та накласти арешт на його майно.

Додаткові повноваження у сфері забезпечення дотримання правил військового обліку та проведення мобілізації отримають і поліцейські. Зокрема, вони зможуть проводити перевірку в особи військово-облікових документів. Не тільки працівники ТЦК, а й правоохоронці зможуть перевіряти через держреєстр «Оберіг», чи стоїть особа на військовому обліку та чи направлялася їй повістка з датою її вручення. Поліцейські також отримають законне право затримувати й доставляти ухилянтів до ТЦК.