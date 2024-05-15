Без Чайковського, Ціолковського та Кутузова: на Кременчуччині перейменували ще 11 радянських вулиць

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 234

Ще 11 вулиць у Кременчуцькому районі позбулися радянських назв. Про це повідомив представник Українського інституту національної пам’яті у Полтавській області Олег Пустовгар.

Рішенням сільського голови Піщанської громади перейменували 8 вулиць і провулків у селі Недогарки. Назву вулиці на честь російського письменника Некрасова змінили на вулицю Благодатну. Вулицю Кутузова перейменували на честь полеглого воїна Олександра Кушніра, родом із Недогарок. Замість вулиці Матросова з’явиться вулиця Квіткова, а замість Богданова буде вулиця Козацька. Окрім цього, вулицю Соболєва перейменували на Вишневу, Балаєва — на вулицю Свободи, а вулиця і провулок Котельникова отримали назву Тараса Шевченка.

У селі Великі Кринки Глобинської міської ради Кременчуцького району вулицю радянської підпільниці Лялі Убийвовк перейменували на Весняну. Вулиця Чайковського у селі Троїцьке тепер називатиметься Тихою, а у Глобиному замість вулиці Ціолковського буде тепер вулиця Михайла Грушевського.

Нагадаємо, на минулому тижні у Кременчуці комісія з питань найменування об'єктів топоніміки обрала назви для перейменування ще 8-ми вулиць міста.