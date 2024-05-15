Директора Кременчуцького шпиталю Миколу Литвиненко номінували на Орден Святого Пантелеймона

Сьогодні, 11:44 Переглядів: 331

Разом із військовим медиком Валерієм Бондаренком він представлятиме область на всеукраїнському рівні

Керівника Кременчуцького обласного шпиталю для ветеранів війни Миколу Литвиненка номінували на нагородження Орденом Святого Пантелеймона. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив очільник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін.

Також на здобуття нагороди номінували військового медика Валерія Бондаренка. Вони представлятимуть область на всеукраїнському рівні.

— Наші медики заслуговують найвищих нагород. Вдячні кожному і кожній. Пишаємося! — коментує Філіп Пронін.

Орден Святого Пантелеймона — це громадська нагорода, яка має професійно-фахову спрямованість і присуджується за гуманістичну й благородну діяльність у галузі охорони здоров’я.

Нагадаємо, у березні «Кременчуцький Телеграф» робив прямий ефір із Миколою Литвиненком. Лікар поділився своїм випадком пережитого інсульту, реабілітацію та відновлення після хвороби.