Директора Кременчуцького шпиталю Миколу Литвиненко номінували на Орден Святого Пантелеймона

Разом із військовим медиком Валерієм Бондаренком він представлятиме область на всеукраїнському рівні
Керівника Кременчуцького обласного шпиталю для ветеранів війни Миколу Литвиненка номінували на нагородження Орденом Святого Пантелеймона. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив очільник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін.
Також на здобуття нагороди номінували військового медика Валерія Бондаренка. Вони представлятимуть область на всеукраїнському рівні.
Орден Святого Пантелеймона — це громадська нагорода, яка має професійно-фахову спрямованість і присуджується за гуманістичну й благородну діяльність у галузі охорони здоров’я.
Нагадаємо, у березні «Кременчуцький Телеграф» робив прямий ефір із Миколою Литвиненком. Лікар поділився своїм випадком пережитого інсульту, реабілітацію та відновлення після хвороби.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.