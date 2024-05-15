Учні музичної школи з Горішніх Плавнів тріумфують на всеукраїнських конкурсах

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Учні міської музичної школи по класу скрипки стали переможцями та призерами I Всеукраїнського конкурсу «Музична Слобожанщина». Творче змагання відбулося в дистанційному форматі 8-15 квітня у Харкові. За підсумками конкурсу перше місце здобули восьмикласниця Єлизавета Ружанкова і шестикласниця Дар’я Кочекова. Скрипалі виконали «Ескіз у молдавському стилі» Левка Колодуба і «Чакону» Томазо Антоніо Віталі, Фантазію на тему української народної пісні «Верховина» Павла Шольца і «Легкий концерт» I ч. Густава Холендера. Друге місце посіли учні шостого та сьомого класів Сергій Поваров та Денис Хлівнюк відповідно, з творами Соната соль мінор Adagio, Allegro Жана Батіста Сенайє і «Рондо» Йозефа Гайдна, Соната соль мінор Прелюдія, Жига Антоніо Вівальді і «Чардаш» Альберто Курчі. Викладачка — Жанна Фоміна, концертмейстерка — Наталя Афанасьєва.

Ансамбль скрипалів із дитячої музичної школи Горішніх Плавнів здобув перемогу в обласному конкурсі «Музичний калейдоскоп». Творче змагання відбулося в онлайн-режимі в Полтаві. За рішенням конкурсного журі ансамбль скрипалів «Концертіно» посів перше місце. Про це повідомили в музичній школі Горішніх Плавнів. Колектив музикантів виконав «Коломийку» Нестора Нижанківського та «Лібертанго» Астора П’яццолли. Викладачка — Жанна Фоміна, концертмейстерка — Наталя Афанасьєва.

Учні Горішньоплавнівської музичної школи здобули призові місця у VIII Міжнародному фортепіанному конкурсі Piano-Art. Творче змагання проходило онлайн із 9 по 17 квітня в Мукачеві. За підсумками конкурсу в номінації «Класичне фортепіано» перше місце посіла першокласниця викладачки Любові Вергелєсової Анна Заславська. Вона виконала «Варіації на українську тему» Ісаака Берковича та «Зимовий ліс» Олени Девіс. Друге місце посіли шестикласниця Ульяна Абазід та учениця підготовчого класу Марія Коваленко. Піаністки виконали «Преамбулу» d-moll Йоганна Себастьяна Баха та «Неспокійне листя» Таміли Ростимашенко, варіації на тему «Сіра киця» Віктора Вітліна та українську народну пісню «Ой, на горі, та й женці жнуть» в обробці Людмили Жульєвої. Викладачка призерок — Ірина Завалій.

IV Всеукраїнський відкритий конкурс молодих виконавців української інструментальної музики імені Германа Жуковського проходив онлайн з 1 по 7 квітня в Рівному. За рішенням журі в номінації «Фортепіано» третє місце посіли учениця підготовчого класу викладачки Ірини Завалій Марія Коваленко та першокласниця Анна Заславська викладачки Любові Вергелєсової. Піаністки виконали варіації на тему «Сіра киця» Віктора Вітліна та українську народну пісню «Ой, на горі, та й женці жнуть» в обробці Людмили Жульєвої, «Варіації на українську тему» Ісаака Берковича та «Зимовий вечір» Олени Девіс.

У номінації «Струнно-смичкові інструменти» перше місце здобула восьмикласниця Єлизавета Ружанкова з творами «Ескіз у молдавському стилі» Левка Колодуба та «Чакона» Томазо Антоніо Віталі. Друге місце посіла учениця шостого класу Дар’я Кочекова, у виконанні якої прозвучали Фантазія на тему української народної пісні «Верховина» Павла Шольца та «Рондо» Вольфганга Амадея Моцарта. Викладачкою обох призерок є Жанна Фоміна, концертмейстерка — Наталя Афанасьєва. Третє місце посіли третьокласниця Софія Коваленко та п’ятикласниця Марія Шаповал (викладачка Валентина Никонова, концертмейстерка Тетяна Зінич).

Вони виконали Варіації на тему української народної пісні «Ой, вербо, вербо» a-moll Людмили Шукайло та «Менует пажів» Ежена Бозза, Концерт g-moll II ч. Антоніо Вівальді та «Ноктюрн» Вадима Гомоляки.