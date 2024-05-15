Полтавська поліція затримала 20-річного полтавця, який сильно побив знайомого

Сьогодні, 11:15 Переглядів: 175

11 травня близько 2.00 у Полтаві сталася бійка на вулиці Героїв АТО. Поліція затримала 20-річного чоловіка, який під час конфлікту завдав тяжких травм 23-річному знайомому. Про це повідомила пресслужба поліції Полтавщини.

Начальник Полтавського районного управління поліції Петро Скічко розповів, що під час спільного дозвілля між двома місцевими жителями виникла сварка, яка призвела до побиття. Постраждалого госпіталізували в тяжкому стані.

Поліція затримала підозрюваного. Суд обрав йому запобіжний захід — тримання під вартою на 60 діб без права внесення застави.

За фактом інциденту розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст. 121 Кримінального кодексу України — умисне тяжке тілесне ушкодження, вчинене способом, що має характер особливого мучення. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, що вчора у лікарні помер водій маршрутки, якого на автостанції «Привокзальна» у Кременчуці побив пасажир.