Микола Корецький
У переддень святкування Великодня, я із задоволенням передав нову серію подарунків дітям та дорослим з інвалідністю.
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Богдан Лазоренко
Що чекає на Кременчук після перемоги і виборів? Далі говоримо про Малецького та адмінресурс. Частина третя
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в мовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Спорт, Топ-новина

Понад 4 години тривало футбольне дербі МФК «Кремінь» — «Ягуар»

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 187

  

Наступні матчі команди зіграють на виїзді

Вчора, 14 травня, у Кременчуці стартував перший тур чемпіонату Полтавської області. На стадіоні «Кремінь-Арена» зійшлися дві кременчуцькі команди МФК «Кремінь» та «Ягуар». Матч тривав майже 4 години, адже гру двічі переривала повітряна тривога.

Проти дорослої досвідченої команди «Ягуар» вийшли вихованці Антона й Олександра Диндікових, які підсилилися футболістами «Кремінь» 2007. Кременчуцькі команди розписали мирову — 1:1. Обидва голи були забиті з пенальті.

  

Результати 1 туру у групі «Б»:

  • «Локомотив» (Гребінка) — «Перемога» (Клепачі) — 0:3
  • ФК «Рокита» — ФК «Пирятин» — 2:0
  • ФК «Лубни» — ФК «Сенча» — 4:2

Наступний тур кременчуцькі команди зіграють на виїзді. 18 травня «Ягуар» зіграє з «Лубнами», а 22 травня МФК «Кремінь» зіграє з ФК «Пирятин».

Нагадаємо, що раніше «Кременчуцький Телеграф» оприлюднив календар змагань.

0
Автор: Альона Душенко
Теги: футбол Кремінь Ягуар чемпіонат Полтавщини
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 11 від 14 березня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 10 від 7 березня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 9 від 29 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 8 від 22 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 7 від 15 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх