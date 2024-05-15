Понад 4 години тривало футбольне дербі МФК «Кремінь» — «Ягуар»

Вчора, 14 травня, у Кременчуці стартував перший тур чемпіонату Полтавської області. На стадіоні «Кремінь-Арена» зійшлися дві кременчуцькі команди МФК «Кремінь» та «Ягуар». Матч тривав майже 4 години, адже гру двічі переривала повітряна тривога.
Проти дорослої досвідченої команди «Ягуар» вийшли вихованці Антона й Олександра Диндікових, які підсилилися футболістами «Кремінь» 2007. Кременчуцькі команди розписали мирову — 1:1. Обидва голи були забиті з пенальті.
Наступний тур кременчуцькі команди зіграють на виїзді. 18 травня «Ягуар» зіграє з «Лубнами», а 22 травня МФК «Кремінь» зіграє з ФК «Пирятин».
Нагадаємо, що раніше «Кременчуцький Телеграф» оприлюднив календар змагань.
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