Відсьогодні Кременчуцький ліцей № 4 «Кремінь» повністю вийшов на очне навчання

Сьогодні, 15 травня, учні Кременчуцького ліцею № 4 «Кремінь» повністю повернулися до офлайн-навчання. Про це повідомляють у пресслужбі Кременчуцької міської ради.

У закладі освіти завершили облаштування другого укриття, кошти на яке виділив фонд Першої Леді Олени Зеленської.

Тепер укриття ліцею загалом можуть вмістити 900 осіб. Окрім 1108 учнів та педагогів навчального закладу, до укриття також водять і вихованців дитячого садочка №28, що розташований неподалік.

До кінця навчального року школярі навчатимуться у дві зміни за раніше затвердженим розкладом. Проте тепер уроки проходитимуть у стінах ліцею:

І зміна: 1-6 класи;

II зміна: 7-11 класи.

Нагадаємо, минулої п'ятниці Олена Зеленська відвідала Кременчук та проінспектувала укриття у ліцеях № 4 та № 25.