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Кременчук, Освіта

У ліцеї №4 «Кремінь» будують друге укриття: це дасть змогу закладу працювати в одну зміну

Сьогодні, 12:00 Переглядів: 166

 

Гроші на облаштування сховища виділив фонд першої леді Олени Зеленської

У Кременчуцькому ліцеї №4 «Кремінь» будують друге укриття, про що повідомила директорка навчального закладу Тетяна Одерій. Гроші на нього виділив фонд першої леді Олени Зеленської.

Директорка каже, що коли укриття буде повністю готове, учні ліцею зможуть вчитися в одну зміну, бо воно вміщуватиме 950 людей.

У нове укриття ходитимуть не лише ліцеїсти, а також вихованці та працівники дитячого садка №28.

– В укритті буде 3 входи. І один вхід – із підйомником для людей, які на інвалідному візочку, – прокоментувала Тетяна Одерій.

Нагадаємо, у Кременчуці сховища у трьох закладах освіти обладнають підйомниками, щоб вони були доступними для людей з інвалідністю.

До речі, заступник міського голови Дмитро Кравченко під час комісії з питань екології, регулювання земельних відносин, містобудування та архітектури 29 лютого зазначав, що на облаштування одного доступного укриття для людей з інвалідністю потрібно 600-700 тисяч гривень. 

Адміністрація ліцею №4 «Кремінь» обіцяла запросити пресу, щоб показати нове укриття, коли воно відкриється.

«Кременчуцький ТелеграфЪ» побачив, який вигляд має старе укриття ліцею, що вміщує 300 осіб, а також відремонтований спортивний зал.

«ТелеграфЪ» потрапив на екскурсію по одному з найбільших шкільних укриттів Кременчука за 4,5 млн грн
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Автор: Катерина Турубара
Теги: укриття ліцей № 4
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