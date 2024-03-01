На Полтавщині чоловік проник до автомобіля та вкрав із салону гаманець з грошима - поліція

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Крадію загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі

28 лютого, у Миргороді 42-річний місцевий чоловік проник до автомобіля та вкрав із салону гаманець з грошима власника авто. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

Відомо, що зловмисник не встиг розпорядитися вкраденим, оскільки його швидко встановила та затримала поліція.

Злочинцю вже вручили підозру у вчиненні крадіжки в умовах воєнного стану. Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

За цим фактом поліція розпочала досудове розслідування за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України.

Крадію загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що минулого тижня у Зіньківі Полтавської області 30-річний чоловік викрав автомобіль та намагався вкрасти барсетку власника авто.