Рада може ухвалити законопроєкт про мобілізацію до кінця березня: які правки підтримав комітет

Сьогодні, 12:30 Переглядів: 330

Оновлений урядовий законопроєкт про мобілізацію (№ 10449) Верховна Рада може ухвалити у другому читанні до кінця березня. Очікувалося, що його затвердять раніше, але народні депутати внесли до законопроєкту понад 4 тисячі поправок, і це гальмує його ухвалення. Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

За його словами, до 4 березня мають підготувати порівняльну таблицю для цього законопроєкту. А далі нардепи перейдуть до постатейного обговорення кожної поправки за участі нардепів, які їх подавали.

- Оптимістично — що комітет до 10-15 березня зможе закінчити з поправками. Песимістично — до 20 березня ми зможемо їх розглянути, сформувати висновок комітету, проголосувати та направити законопроєкт на друге читання до Ради. Тобто й за оптимістичного, й за песимістичного сценарію до кінця березня ми маємо всі шанси в залі цей законопроєкт проголосувати у другому читанні, — зазначив Веніславський.

Він зауважив, що від початку повномасштабного вторгнення в комітеті з питань національної безпеки, оборони та розвідки ніколи не було такої кількості поправок.

- Тому вирішили усі однотипові законодавчі поправки розбити на групи. І в результаті з понад чотирьох тисяч поправок ми отримали 16 блоків із ключових речей, які народні депутати пропонували нам змінити, викласти в іншій редакції тощо, — пояснив Веніславський.

Він заявив, що комітет вже пройшов усі 16 блоків та розглянув перехідні та прикінцеві положення законопроєкту.

- Секретаріат комітету сформує порівняльну таблицю із законодавчими пропозиціями, які об'єднані в ці 16 блоків. Тоді зможемо значно швидше відхилити чи схвалити ті, чи інші поправки, — зазначив Федір Веніславський.

Що у законопроєкті пропонують змінити

За словами Федора Веніславського, парламентський комітет пропонує залишити у законопроєкті норми щодо обмеження права фізичної особи в управлінні транспортним засобом, якщо військовозобов’язаний не оновлює свої військово-облікові дані, не стає на облік та ігнорує повістки.

А от блокування рахунків ухилянтів пропонують прибрати.

Також ймовірно не буде електронних повісток - реєстрацію в електронному кабінеті військовозобов’язаного пропонують зробити добровільною.

Члени комітету погодили залишити норми, щодо зобов’язань органів державної влади, місцевого самоврядування, військових адміністрацій, підприємств, освітніх закладів та інших установ забезпечувати мобілізаційні процеси.

У законопроєкті передбачається надати право працівникам ТЦК записувати процес вручення повістки на відео.

Усі аспіранти матимуть право на відстрочку від призову незалежно від форми навчання. А всі громадяни віком від 25 до 55 років, які після 24 лютого 2022 року вперше отримали інвалідність ІІ та ІІІ групи, повинні будуть пройти перегляд щодо придатності до військової служби на МСЕК.

Демобілізація та відтермінування

Секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко в коментарі Укрінформу повідомив, що 29 лютого комітет закінчив розгляд усіх правок до законопроєкту

За його словами, ключовими темами для обговорення були питання скасування відстрочки аспірантів, які навчаються за контрактною формою, виконання військово-транспортного обов'язку, підстави звільнення з військової служби, а також прикінцеві та перехідні положення законопроєкту.

Він зазначив, що розглядалося питання базової військової служби та її термінів. Вирішено у мирний час встановити термін у 5 місяців, а під час дії воєнного стану — до 3 місяців.

Також Костенко сказав, що розглядалися питання блоку «Звільнення з військової служби».

- Усі члени комітету розуміють, що 36 місяців служби на фронті й 36 місяців у тилу — зовсім різні. Обговорили і запропоновані мною… строки звільнення з військової служби: у разі безперервної служби під час дії воєнного стану — 36 місяців або 18 місяців безперервної служби під час дії воєнного стану, з яких щонайменше 12 місяців — виконуючи бойові накази, - пояснив Костенко.

Він додав, що парламентарі не погоджуються на те, що звільнення військовослужбовців визначатиметься відповідно до рішення Ставки Верховного Головнокомандувача.

Народний депутат також наголосив, що питання ротації, яка відсутні в проєкті закону про мобілізацію, будуть обговорюватися у закритому форматі.

Усім в ТЦК на уточнення облікових даних

За словами Романа Костенка, члени комітету дійшли згоди щодо прикінцевих та перехідних положень, згідно з якими усі військовозобов’язані будуть повинні протягом 60 днів із дня опублікування закону уточнити свою адресу проживання, номери засобів зв'язку, адреси електронної пошти та інші військово-облікові дані. Для цього потрібно буде з'явитися до ТЦК і СП за місцем проживання, або прийти до Центру надання адміністративних послуг. Для тих, хто перебуває за кордоном, уточнити свої облікові дані можна буде шляхом повідомлення на офіційну електронну адресу або номер телефону, зазначених на сайті ТЦК та СП. Також можна скористатися електронним кабінетом військовозобов’язаного.

Секретар парламентського комітету повідомив, кого пропонують звільнити від мобілізації:

жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років, крім тих, які мають заборгованість зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму платежів за три місяці;

жінки та чоловіки, які мають дитину або дітей віком до 18 років, якщо другий з батьків такої дитини або дітей помер, позбавлений батьківських прав, визнаний зниклим безвісти або безвісно відсутнім, оголошений померлим;

опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, патронатні вихователі, на утриманні яких перебувають діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування, віком до 18 років;

члени сім’ї осіб з інвалідністю I та II групи.

Про повноваження поліції при врученні повісток

За словами Романа Костенка на засіданні комітету розглядалися питання щодо надання поліції додаткових повноважень. Попередньо нардепи погодилися, що поліція має не вручати повістки, а брати участь у здійсненні заходів щодо оповіщення військовозобов’язаних спільно з представниками ТЦК та СП.

- Також надамо право уповноваженому представнику ТЦК та СП або поліцейському здійснювати фото і відеофіксацію процесу пред’явлення та перевірки документів, – додав секретар парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки.

Він також зауважив, що на засіданні комітету розглядалося питання щодо надання права засудженим особам, які звільнені від відбування покарання з випробуванням, за бажанням бути призваними на військову службу за призовом під час мобілізації.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила законопроєкт про мобілізацію у першому читанні 7 лютого. Протягом двох тижнів депутати внесли до документа 4195 правок.