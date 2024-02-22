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До законопроєкту про посилення мобілізації нардепи подали понад 4 тисячі правок

Сьогодні, 18:32 Переглядів: 113

 

Їх вноситимуть у порівняльну таблицю до кінця тижня, а потім обговорюватимуть на засіданні парламентського комітету

Учора, 21 лютого, закінчився термін подачі депутатських правок та пропозицій до другого читання законопроєкту «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку» (№10449).

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Депутати Верховної Ради подали понад 4 тисячі правок та пропозицій до цього законопроєкту. До кінця тижня їх вноситимуть у порівняльну таблицю. Про це повідомив секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони і розвідки Роман Костенко у коментарі Укрінформу.

— До законопроєкту про мобілізацію подали 3776 правок в електронному режимі. Також подавали вручну ще орієнтовно 500 правок. До кінця тижня їх вноситимуть у порівняльну таблицю,  — зазначив Роман Костенко.

Нагадаємо, оновлений варіант урядового законопроєкту про посилення мобілізації Верховна Рада ухвалила у першому читанні 7 лютого. Після цього протягом 14 днів нардепи могли подавати свої правки та пропозиції до законопроєкту. За словами Романа Костенка, деякі з них і справді можуть покращити проєкт, а інші спрямовані лише на те, аби затягнути процес.

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Протягом наступного тижня парламентський комітет буде розглядати усі подані правки та пропозиції, врахувати їх чи відхиляти. Це може тривати декілька днів. І лише після цього законопроєкт внесуть на розгляд сесійної зали Верховної Ради для його розгляду та можливого ухвалення в цілому. Це може відбутися не раніше початку березня.

 

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Автор: Віктор Крук
Теги: Верховна Рада законопроєкт мобілізація депутати
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