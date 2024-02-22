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Де кременчужани 23 лютого будуть без світла: перелік адрес

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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У п'ятницю, 23 лютого, у Кременчуці у деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 17.00

  • пров. Антіна Кущинського, 4-8;
  • пров. Бондарський, 4-26;
  • пров. Льва Євселевського, 3-19;
  • пров. Кар'єрний, 1/4-23;
  • пров. Козачий, 2/7-23;
  • пров. Миргородський, 2-11;
  • вул. Переяславська, 108-116/48;
  • вул. Хорольська, 50/1-67/18; 
  • пров. Козачий, 8;
  • вул. Василя Сліпака, 1-11;
  • вул. Ковальська, 8-29;
  • туп. Ковальський, 2,3;
  • пров. Сержанта Онопченка, 1-22;
  • вул. Євгена Патона, 1-21А;
  • пров. Кузьми Скрябіна, 2Г-17;
  • вул. Гірська;
  • вул. Заводська;
  • вул. Кавказька;
  • вул. Новобудівельна;
  • вул. Петра Прокоповича;
  • вул. Соломії Крушельницької;
  • вул. Черкаська;
  • вул. Чечелівська;
  • проїзд Георгія Петька;
  • проїзд Заводський;
  • проїзд Івана Торубари;
  • проїзд Одеський;
  • пров. Дмитра Вишневецького;
  • пров. Одеський;
  • пров. Чечелівський;
  • вул. Заводська, 1-40;
  • пров. Вишневий, 14-25/20;
  • вул. Зарічна, 24;
  • вул. Кагамлицька, 67-81;
  • пров. Кузьми Дерев'янка, 1-20;
  • пров. Медовий, 1А-13;
  • вул. Сержанта Мельничука, 203-207;
  • вул. Зарічна, 12-16;
  • вул. Кагамлицька, 21/22-66;
  • пров. Північний, 1А-26;
  • пров. Робітничий, 25-27;
  • вул. Сержанта Мельничука, 153А-155/8;
  • пров. Сиваський, 25А-30/4;
  • пров. Токарний, 19А-26/14;
  • вул. Троїцька, 33-35;
  • вул. Амвросія Ковальова;
  • вул. Великокохнівська;
  • вул. Віри Холодної;
  • вул. Джерельна;
  • вул. Іллі Мечнікова;
  • вул. Індустріальна;
  • вул. Козацька;
  • вул. Марусі Чурай;
  • вул. Миколи Молочникова;
  • вул. Миколи Татарулі;
  • вул. Можайського;
  • вул. Нечуя Левицького;
  • вул. Олексія Древаля;
  • вул. Солов'їна;
  • вул. Спасо-Преображенська;
  • вул. Чернігівська;
  • пров. Делегатський;
  • пров. Прибережний;
  • вул. Размислова, 31А;
  • пров. Размислова, 2-12;
  • пров. Героїв Охтирки, 3-14;
  • вул. Євгена Коновальця, 14/6-24/11;
  • вул. Кривушанська, 1/6-26;
  • вул. Прирічна, 19-28;
  • вул. Ромоданівська, 1-9;
  • вул. Тракторна, 21/13-23/20;
  • вул. Криворудна, 2Б-ГК-22;
  • вул. Скеляста, 16-37;
  • вул. Сумська, 58-91/27;
  • вул. Хорольська, 4-44;
  • пров. Степана Бандери, 13-30;
  • пров. Веселий, 23-36;
  • вул. Героїв Маріуполя, 4;
  • вул. Заміська, 3-21;
  • проїзд Заміський, 1/5-7;
  • вул. Сержанта Мельничука, 52-91;
  • пров. Трудовий, 3-12.

З 8.00 до 16.00

  • с. Потоки.
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Автор: Яна Гудзь
Теги: Кременчук адреси відключення електроенергії відключення світла Полтаваобленерго
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