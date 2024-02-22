Де кременчужани 23 лютого будуть без світла: перелік адрес

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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У п'ятницю, 23 лютого, у Кременчуці у деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго». З 8.00 до 17.00 пров. Антіна Кущинського, 4-8;

пров. Бондарський, 4-26;

пров. Льва Євселевського, 3-19;

пров. Кар'єрний, 1/4-23;

пров. Козачий, 2/7-23;

пров. Миргородський, 2-11;

вул. Переяславська, 108-116/48;

вул. Хорольська, 50/1-67/18;

пров. Козачий, 8;

вул. Василя Сліпака, 1-11;

вул. Ковальська, 8-29;

туп. Ковальський, 2,3;

пров. Сержанта Онопченка, 1-22;

вул. Євгена Патона, 1-21А;

пров. Кузьми Скрябіна, 2Г-17;

вул. Гірська;

вул. Заводська;

вул. Кавказька;

вул. Новобудівельна;

вул. Петра Прокоповича;

вул. Соломії Крушельницької;

вул. Черкаська;

вул. Чечелівська;

проїзд Георгія Петька;

проїзд Заводський;

проїзд Івана Торубари;

проїзд Одеський;

пров. Дмитра Вишневецького;

пров. Одеський;

пров. Чечелівський;

вул. Заводська, 1-40;

пров. Вишневий, 14-25/20;

вул. Зарічна, 24;

вул. Кагамлицька, 67-81;

пров. Кузьми Дерев'янка, 1-20;

пров. Медовий, 1А-13;

вул. Сержанта Мельничука, 203-207;

вул. Зарічна, 12-16;

вул. Кагамлицька, 21/22-66;

пров. Північний, 1А-26;

пров. Робітничий, 25-27;

вул. Сержанта Мельничука, 153А-155/8;

пров. Сиваський, 25А-30/4;

пров. Токарний, 19А-26/14;

вул. Троїцька, 33-35;

вул. Амвросія Ковальова;

вул. Великокохнівська;

вул. Віри Холодної;

вул. Джерельна;

вул. Іллі Мечнікова;

вул. Індустріальна;

вул. Козацька;

вул. Марусі Чурай;

вул. Миколи Молочникова;

вул. Миколи Татарулі;

вул. Можайського;

вул. Нечуя Левицького;

вул. Олексія Древаля;

вул. Солов'їна;

вул. Спасо-Преображенська;

вул. Чернігівська;

пров. Делегатський;

пров. Прибережний;

вул. Размислова, 31А;

пров. Размислова, 2-12;

пров. Героїв Охтирки, 3-14;

вул. Євгена Коновальця, 14/6-24/11;

вул. Кривушанська, 1/6-26;

вул. Прирічна, 19-28;

вул. Ромоданівська, 1-9;

вул. Тракторна, 21/13-23/20;

вул. Криворудна, 2Б-ГК-22;

вул. Скеляста, 16-37;

вул. Сумська, 58-91/27;

вул. Хорольська, 4-44;

пров. Степана Бандери, 13-30;

пров. Веселий, 23-36;

вул. Героїв Маріуполя, 4;

вул. Заміська, 3-21;

проїзд Заміський, 1/5-7;

вул. Сержанта Мельничука, 52-91;

пров. Трудовий, 3-12. З 8.00 до 16.00 с. Потоки.

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