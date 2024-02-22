Де кременчужани 23 лютого будуть без світла: перелік адрес
Сьогодні, 19:03
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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи
У п'ятницю, 23 лютого, у Кременчуці у деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 17.00
- пров. Антіна Кущинського, 4-8;
- пров. Бондарський, 4-26;
- пров. Льва Євселевського, 3-19;
- пров. Кар'єрний, 1/4-23;
- пров. Козачий, 2/7-23;
- пров. Миргородський, 2-11;
- вул. Переяславська, 108-116/48;
- вул. Хорольська, 50/1-67/18;
- пров. Козачий, 8;
- вул. Василя Сліпака, 1-11;
- вул. Ковальська, 8-29;
- туп. Ковальський, 2,3;
- пров. Сержанта Онопченка, 1-22;
- вул. Євгена Патона, 1-21А;
- пров. Кузьми Скрябіна, 2Г-17;
- вул. Гірська;
- вул. Заводська;
- вул. Кавказька;
- вул. Новобудівельна;
- вул. Петра Прокоповича;
- вул. Соломії Крушельницької;
- вул. Черкаська;
- вул. Чечелівська;
- проїзд Георгія Петька;
- проїзд Заводський;
- проїзд Івана Торубари;
- проїзд Одеський;
- пров. Дмитра Вишневецького;
- пров. Одеський;
- пров. Чечелівський;
- вул. Заводська, 1-40;
- пров. Вишневий, 14-25/20;
- вул. Зарічна, 24;
- вул. Кагамлицька, 67-81;
- пров. Кузьми Дерев'янка, 1-20;
- пров. Медовий, 1А-13;
- вул. Сержанта Мельничука, 203-207;
- вул. Зарічна, 12-16;
- вул. Кагамлицька, 21/22-66;
- пров. Північний, 1А-26;
- пров. Робітничий, 25-27;
- вул. Сержанта Мельничука, 153А-155/8;
- пров. Сиваський, 25А-30/4;
- пров. Токарний, 19А-26/14;
- вул. Троїцька, 33-35;
- вул. Амвросія Ковальова;
- вул. Великокохнівська;
- вул. Віри Холодної;
- вул. Джерельна;
- вул. Іллі Мечнікова;
- вул. Індустріальна;
- вул. Козацька;
- вул. Марусі Чурай;
- вул. Миколи Молочникова;
- вул. Миколи Татарулі;
- вул. Можайського;
- вул. Нечуя Левицького;
- вул. Олексія Древаля;
- вул. Солов'їна;
- вул. Спасо-Преображенська;
- вул. Чернігівська;
- пров. Делегатський;
- пров. Прибережний;
- вул. Размислова, 31А;
- пров. Размислова, 2-12;
- пров. Героїв Охтирки, 3-14;
- вул. Євгена Коновальця, 14/6-24/11;
- вул. Кривушанська, 1/6-26;
- вул. Прирічна, 19-28;
- вул. Ромоданівська, 1-9;
- вул. Тракторна, 21/13-23/20;
- вул. Криворудна, 2Б-ГК-22;
- вул. Скеляста, 16-37;
- вул. Сумська, 58-91/27;
- вул. Хорольська, 4-44;
- пров. Степана Бандери, 13-30;
- пров. Веселий, 23-36;
- вул. Героїв Маріуполя, 4;
- вул. Заміська, 3-21;
- проїзд Заміський, 1/5-7;
- вул. Сержанта Мельничука, 52-91;
- пров. Трудовий, 3-12.
З 8.00 до 16.00
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