Жителя Кременчуччини судитимуть за виправдовування збройної агресії РФ — прокуратура

Сьогодні, 18:02 Переглядів: 149

Чоловік розповідав односельцям, що Росія не нападала на Україну

Під суд потрапить житель Кременчуцького району, який виправдовував збройну агресію Росії проти України. Про це повідомляють у пресслужбі Полтавської обласної прокуратури.

У матеріалах слідства зазначено, що чоловік народився на території РФ, але наразі проживає у селі на Кременчуччині. У серпні 2022 року він у розмові з односельцями стверджував, що Росія не розпочинала збройної агресії проти України.

Комплексна судова експертиза підтвердила протиправність висловлювань чоловіка.

Його підозрюють у виправдовуванні та запереченні збройної агресії РФ та тимчасової окупації частини території України (ч. 1 ст. 436-2 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, на Полтавщині судитимуть «політексперта», який виправдовував обстріл «Амстору» у Кременчуці. Також жителя Кременчука судитимуть за поширення антиукраїнського контенту.