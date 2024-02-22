Як у Кременчуці працюватимуть заклади освіти 23 та 26 лютого, вирішуватимуть батьки

Сьогодні, 17:57 Переглядів: 206

Вказівки усіх відправити на дистанційне навчання не давали ні по області, ні по місту

У соціальних мережах почала ширитися інформація, що заклади освіти Кременчука відправляють на дистанційне навчання у п'ятницю, 23 лютого, та у понеділок, 26 лютого.

Як прокоментував редакції директор департаменту освіти й науки ОВА Євген Кончаковський, Рада оборони області не ухвалювала рішення, аби навчальні заклади Полтавщини переходили на онлайн-навчання у п'ятницю та понеділок – у другі роковини великої війни. Натомість департамент освіти й науки Полтавської ОВА рекомендував закладам освіти прийняти рішення самостійно – на рівні закладу або окремого класу чи групи.

Цю інформацію також повідомив «Кременчуцькому Телеграфові» директор департаменту освіти Кременчука Геннадій Москалик:

– Це вирішується на місцях за порадою батьків. Хто з батьків хоче – веде (дитину на навчання – ред.), хоче – не веде. Хто хоче, іде до школи, хто боїться, залишається вдома та навчається дистанційно.

У батьківських чатах дитсадків та шкіл Кременчука провели опитування, щоб з'ясувати думку кременчужан щодо того, як їхні діти мають здобувати освіту 23 та 26 лютого – очно чи дистанційно.

Як стало відомо ТЪ з власних джерел, у деяких школах думки розділилися навіть на рівні класу. Тому частина дітей навчатиметься за партами, а частина – з дому.

Нагадаємо, у Полтаві школи 22 та 23 лютого відправили на онлайн-навчання.