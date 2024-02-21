У Полтаві школи на два дні відправляють на онлайн-навчання. А як у Кременчуці?

Причина такого рішення — ймовірне посилення ракетних обстрілів на роковини війни. «Кременчуцький ТелеграфЪ» дізнався, чи думають про таку загрозу в нашому місті
У Полтаві закладам освіти на роковини війни рекомендують перейти на дистанційне навчання на два дні. Цю інформацію «Кременчуцькому Телеграфові» підтвердили у департаменті освіти Полтавської міської ради. Департамент освіти надав такі рекомендації, бо протягом двох днів — 22 та 23 лютого — можливе посилення ракетних обстрілів України з боку росіян.
«ТелеграфЪ» звернувся до директора міського департаменту освіти Кременчука Геннадія Москалика, щоб дізнатися, чи не планують і у нашому місті у четвер та п’ятницю відправити дітей на онлайн-заняття. Він відповів, що на цей час такого рішення у місті не ухвалювали. Проте, якщо його усе ж таки ухвалять, про це повідомлять додатково.
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