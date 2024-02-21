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Надзвичайні новини, Полтавщина

Підписав акт виконаних робіт, проте роботу так і не виконали: на Полтавщині судитимуть керівника підприємства

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 191

 

Фірма, яка мала б виконувати роботи, отримала від комунального підприємства понад 240 тис. грн бюджетних коштів

На Полтавщині судитимуть директора комунального підприємства однієї з міських рад Полтавщини, який підписав акт про виконання робіт, коли ці самі роботи виконані не були. Про це повідомляють у пресслужбі Полтавської обласної прокуратури.

У матеріалах слідства йдеться, що у грудні 2021 року за результатами тендеру комунальне підприємство уклало договір із київською фірмою про надання послуг. Фірма мала підготувати та розробити звіти з оцінки впливу на довкілля підприємства з переробки сміття.

Звіт компанія так і не виготовила, проте керівник підприємства-замовника підписав акт виконаних робіт про те, що усі роботи завершені.

Таким чином фірма, яка мала б виконати роботу, отримала з місцевого бюджету понад 240 тисяч гривень.

Завдані збитки до бюджету були відшкодовані.

Керівник комунального підприємства підозрюється у зловживанні службовим становищем, що завдало істотної шкоди державним інтересам, та службовому підробленні (ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 366  Кримінального кодексу України). 

Нагадаємо, на Полтавщині судитимуть ексочільницю комунального підприємства, яка закуповувала харчі та обладнання в їдальні закладів освіти за завищеними цінами.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: Полтавщина прокуратура Полтавщини зловживання комунальне підприємство
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