Футбольна команда завоювала «срібло» на Зимовому кубку

Сьогодні, 13:29 Переглядів: 85

Футбольна команда «Кремінь» посіла друге місце на Зимовому кубку Асоціації футболу Полтавщини. Про це повідомляють у пресслужбі футбольного клубу.

20 лютого команда зіграла з «Інгульцем» з Петрового Кіровоградської області на стадіоні «Кремінь-Арена» та програла з рахунком 2:3.

Перша половина зустрічі завершилася за мінімальної переваги в рахунку кременчуцьких футболістів — голи забили Андрій Глоба та Сімон Галоян. Проте футболісти «Інгульця» переграли кременчужан та забити вирішальний гол у ворота суперників.

Після гри відбулося нагородження команд. «Інгулець» став володарем Зимового кубка та посів перше місце у турнірі. «Кремінь» же здобув срібну нагороду та опинився на другому місці.

Наступний матч «Кремінь» зіграє 2 березня знову з «Інгульцем».

Нагадаємо, нещодавно футбольний клуб «Кремінь» підписав двох нових гравців — правого захисника Івана Паламарчука та опорного півзахисника Назарія Пастернака.