Коли кременчуцькі абітурієнти цьогоріч здаватимуть мультипредметнийтест: у МОН назвали дати

Стали відомі дати, коли кременчуцькі абітурієнти разом з одинадцятикласниками усієї країни складатимуть національний мультипредметний тест. У Міністерстві освіти у науки України сьогодні, 22 лютого, підписали відповідний наказ.
Тестування проходитиме у дві сесії:
Реєстрація на тестування також відбуватиметься у дві сесії:
Протягом чотирьох днів з останнього дня реєстрації (до 15 квітня та до 19 травня) абітурієнти зможуть змінити свої реєстраційні дані.
8 травня та 8 липня учасники основної та додаткової сесій відповідно отримають запрошення, де дізнаються про місце, дату та час проведення тестування.
До 2 та до 26 липня абітурієнти дізнаються результати тестування.
Нагадаємо, цього року НМТ з української мови востаннє відбуватиметься за старим правописом.
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