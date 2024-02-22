Коли кременчуцькі абітурієнти цьогоріч здаватимуть мультипредметнийтест: у МОН назвали дати

Сьогодні, 17:31 Переглядів: 122 Коментарів: 1

Тестування проходитиме у дві сесії — основну і додаткову

Стали відомі дати, коли кременчуцькі абітурієнти разом з одинадцятикласниками усієї країни складатимуть національний мультипредметний тест. У Міністерстві освіти у науки України сьогодні, 22 лютого, підписали відповідний наказ.

Тестування проходитиме у дві сесії:

основна: 14 травня — 25 червня ;

; додаткова: 11-19 липня.

Реєстрація на тестування також відбуватиметься у дві сесії:

з 14 березня до 11 квітня — основний етап;

— основний етап; з 10 до 15 травня — додатковий етап.

Протягом чотирьох днів з останнього дня реєстрації (до 15 квітня та до 19 травня) абітурієнти зможуть змінити свої реєстраційні дані.

8 травня та 8 липня учасники основної та додаткової сесій відповідно отримають запрошення, де дізнаються про місце, дату та час проведення тестування.

До 2 та до 26 липня абітурієнти дізнаються результати тестування.

Нагадаємо, цього року НМТ з української мови востаннє відбуватиметься за старим правописом.