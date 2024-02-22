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Коли кременчуцькі абітурієнти цьогоріч здаватимуть мультипредметнийтест: у МОН назвали дати

Сьогодні, 17:31 Переглядів: 122 Коментарів: 1

 

Тестування проходитиме у дві сесії — основну і додаткову

Стали відомі дати, коли кременчуцькі абітурієнти разом з одинадцятикласниками усієї країни складатимуть національний мультипредметний тест. У Міністерстві освіти у науки України сьогодні, 22 лютого, підписали відповідний наказ.

Тестування проходитиме у дві сесії:

  • основна: 14 травня — 25 червня;
  • додаткова: 11-19 липня.

Реєстрація на тестування також відбуватиметься у дві сесії:

  • з 14 березня до 11 квітня — основний етап;
  • з 10 до 15 травня — додатковий етап.

Протягом чотирьох днів з останнього дня реєстрації (до 15 квітня та до 19 травня) абітурієнти зможуть змінити свої реєстраційні дані.

8 травня та 8 липня учасники основної та додаткової сесій відповідно отримають запрошення, де дізнаються про місце, дату та час проведення тестування.

До 2 та до 26 липня абітурієнти дізнаються результати тестування.

 

Нагадаємо, цього року НМТ з української мови востаннє відбуватиметься за старим правописом

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Український центр оцінювання якості освіти
Теги: освіта абітурієнти тестування НМТ
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Коментарі: 1

824
Andron777:
Сьогодні, 17:50

Перевіряйте заголовки. ...Коли кременчуцькі абітерієтри...blush


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