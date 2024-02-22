За «Придніпровським» ринком планують побудувати багатоповерхівки: що відомо

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Роботами займається приватне підприємство «Альтека», яке фігурувало у справі про переплати на закупівлях причепів

За ринком «Придніпровським» біля автостоянки планують побудувати три десятиповерхівки. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» стало відомо під час засідання депутатської комісії з питань екології, регулювання земельних відносин, містобудування та архітектури 22 лютого.

Відомо, що детальний план будування вже затверджений. Нині вносяться зміни щодо будування гідротехнічної споруди (укріплення берегової зони), облаштування благоустрою та будівель для зберігання техніки. Роботами займається приватне підприємство «Альтека».

Що відомо про ПП «Альтека»

За даними Youcontrol, приватним підприємством «Альтека» керує Литвиненко Наталя Євгеніївна. Підприємиця також є засновницею компанії «Активбуд-м», яка фігурувала у справі переплати виконавчого комітету на закупці причепів.

За адресою, де зареєстрована ПП «Альтека», також розміщена фірма-близнючка ПП «Альтека» — товариство з обмеженою відповідальністю «Альтека плюс», засновницями якої є Бабаєва Анна Олегівна, донька ексмера Кременчука Олега Бабаєва та Яцина Ольга Євгеніївна, вона ж директорка цієї фірми, дружина місцевого депутата Олександра Яцини.

* на фото жовтим кольором позначено розташування багатоповерхівок