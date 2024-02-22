Made in Kremenchuk: медичні прилади, виготовлені кременчуцькими волонтерами, рятують життя бійців

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 261

Магнітні екстрактори, виготовлені в Кременчуці, масово використовують як на фронті, так і у військових та цивільних медичних закладах по всій Україні. Їх передають медикам безоплатно

Для допомоги військовим кременчуцькі волонтери не лише плетуть сітки, ремонтують автівки та човни, зварюють буржуйки та причепи, а й масово виготовляють медичні прилади, які рятують життя та здоров’я поранених. Другий рік поспіль ними користуються десятки військових та цивільних медичних закладів у майже всіх областях України.

Як зазначають у «Волонтерському штабі оборони Кременчука», загалом медикам вже передали понад 1000 приладів, за допомогою яких щодня проводиться понад сотня операцій з вилучення уламків. Хірурги відзначають високу ефективність цих приладів та дякують за їх безоплатну передачу.

Що за прилади?

У сучасній війні понад 80% поранень на полі бою спричиняють осколки, які утворюються у великій кількості при вибухах снарядів, мін, гранат та інших боєприпасів. Після евакуації пораненого з поля бою чи району обстрілу, йому надається спеціалізована хірургічна допомога у польових чи стаціонарних шпиталях. Дістати осколки та кулі з тіла пораненого так, щоб скоротити тривалість операції, якомога менше його травмувати та прискорити подальше одужання, допомагають спеціальні магнітні пристрої — екстрактори, які розробили та виготовляють у «Волонтерському штабі оборони Кременчука».

Як пояснив його керівник Олег Биков, донедавна вони виготовляли два види таких пристроїв — магнітні екстрактори для видалення уламків «Едельвейс № 52», який дозволяє знаходити та вилучати уламки з глибини рани до 6 см, та торакальний «Білий янгол». Другий прилад дозволяє проникати для вилучення уламків у рану глибиною до 15 см. А з лютого до комплекту магнітних екстракторів власного виробництва додали новий прилад — «Прометей». Він потужніший та обладнаний конусним наконечником, який працює по усій площині.

Ці прилади дозволяють проводити, як діагностику — пошук уламків в тілі пораненого, так і їх видалення з ран.

— Усі осколкові поранення індивідуальні, уламки різні за величиною та глибиною проникнення у тіло, а тому лікарям потрібні різні види приладів, які дозволяють діставати ці уламки навіть з серця. Саме так — завдяки нашим магнітним екстракторам хірурги проводили успішні операції на серці з діставання уламків в Інституті серця МОЗ України у Києві та у Дніпрі, — розповів Олег Биков.

Уламки біля серця

Чисельні відеоролики з проведення операцій, в яких використовуються магнітні екстрактори, з можна знайти на Телеграм-каналі «Волонтерського штабу оборони Кременчука».

Для вилучення уламків з областей біля серця кардіохірурги з Дніпра використали магнітний екстрактор «Едельвейс № 52» та торакальний екстрактор «Білий янгол»

— Мінно-вибухова травма… Уламок потрапив до правих відділів серця. З приймального відділення відразу до операційної. Вирішили обійтися «малою кров’ю» та спробувати видалити уламок «всліпу», під рентгеном, за допомогою магніту. Якби не вийшло, то довелося б підключати апарат штучного кровообігу, можливо, зупиняти серце Все вийшло з вашим екстрактором, — , — розповів кардіохірург з Дніпра.

Кременчуцький торакальний екстрактор для видалення уламків «Білий Янгол» використовують в Інституті серця МОЗ України. Про це розповів його директор, лікар-кардіохірург, доктор медичних наук, заслужений лікар України, член-кореспондент Національної академії медичних наук України Борис Тодуров.

Вилучення уламків з кінцівок

На цьоому відеоролику можна побачити, як за допомогою «Білого Янгола було прооперовано бійця у військовому шпиталі в Дніпрі — уламкове поранення кінцівки. Витягли велетенський уламок.

А на цьому, як кременчуцький магнітний екстрактор «Едельвейс N52» допомагає лікарям у шпиталі видалити уламки з рани після поранення бійця внаслідок удару по позиціях РСЗВ «Ураган».

На цьому відеоролику можна побачити, як за допомогою «Едельвейс N52» було вилучено черговий уламок. Операцію провів головний травматолог Південної залізниці, кандидат медичних наук, лікар ортопед-травматолог вищої категорії, доцент кафедри хірургічних хвороб медичного факультету ХНУ ім. В.Н.Каразіна Борис Введенський.

За його словами, за допомогою кременчуцьких гаджетів їм проведено вже близько півтори тисячі подібних успішних операцій з вилучення куль та уламків.

Прилади передають медикам безоплатно

Олег Биков говорить про те, що прислані відео операцій з використанням магнітних екстракторів надихають його команду, адже їх робота приносить результати.

— Нам важливо мати зворотний зв’язок, для постійного вдосконалення та розробки нових, більш практичних гаджетів. Прислані відеоматеріали я публікую на своїй сторінці у Фейсбук з пропозиціями до медиків щодо безоплатної передачі таких приладів, — пояснив він.

Керівник волонтерського штабу наголошує, що потрібна максимальна популяризація цих приладів, щоб про них дізналися усі медики. На меті волонтерів — забезпечити магнітними екстракторами кожну лікарню та кожного військового чи цивільного хірурга.

— Наша мета забезпечити максимально усіх медиків. Волонтерство — це не лише дайте, пришліть, допоможіть. Наразі, ми виготовляємо та передаємо якісний продукт, котрий рятує життя та зберігає здоров’я. Ми передаємо медичним закладам наші магнітні екстрактори безоплатно, — пояснив Олег Биков та повідомив номер телефону, за яким можна замовити волонтеру комплект магнітних екстракторів кременчуцького виробництва. — пояснив Олег Биков та повідомив номер телефону, за яким можна замовити волонтеру комплект магнітних екстракторів кременчуцького виробництва.

Телефон для звернення медиків — 0679716006.