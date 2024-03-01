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Надзвичайні новини, Полтавщина

Судитимуть «благодійників» з Полтавщини, які збирали на допомогу військовослужбовцям з РФ – прокуратура

Сьогодні, 13:12 Переглядів: 842

 

Упродовж жовтня 2022 – червня 2023 років «благодійники» придбали та передали збройним формуванням держави-агресора автомобілі, квадрокоптери, харчі та засоби гігієни

На Полтавщині судитимуть чоловіка та жінку з Миргородського району та їхню знайому з Криму, які збирали на допомогу військовослужбовцям з РФ. Про це повідомили у Полтавській обласній прокуратурі.

За даними слідства, подружжя, перебуваючи в АР Крим, підтримало анексію півострова та у 2015 році на тимчасово окупованій території заснувало «благодійний фонд», який очолила жінка.

 

З початком повномасштабного вторгнення подружжя почало допомагати військовослужбовцям держави-агресора, залучивши до роботи у фонді знайому кримчанку та родичку з Києва, яка переїхала до Криму. На своїх сторінках у соціальних мережах вони розміщували банківські рахунки для збору коштів.

Упродовж жовтня 2022 – червня 2023 років «благодійники» придбали та передали збройним формуванням держави-агресора автомобілі, квадрокоптери, харчі та засоби гігієни.

За «заслуги» директорка фонду отримала від представників РФ медаль, про яку на своїй сторінці в месенджері написала, що «ця нагорода спільна і вона дуже любить РФ та бажає їй благополуччя». Окрім цього, в соціальній мережі жінка систематично поширювала матеріали, в яких возвеличувала військовослужбовців держави-агресора.

 

Прокурори Полтавської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальні акти стосовно жінки та чоловіка з Миргородського району та їхньої знайомої з Криму, а родичці подружжя з Києва повідомили про підозру.

Особам інкримінують колабораційну діяльність, пособництво державі-агресору, вчинені за попередньою змовою групою осіб, поширення матеріалів, в яких міститься глорифікація представників збройних формувань РФ, вчинені повторно (ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1, ст. 111-2, ч. ч. 2, 3 ст. 436-2 КК України).

Оскільки обвинувачені та підозрювана перебувають на тимчасово окупованій території України, їх оголосили у розшук.

Нагадаємо, що жителя Кременчуцького району судитимуть за виправдовування збройної агресії РФ.

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Автор: Дарія Згура
Теги: зрада Полтавщина
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