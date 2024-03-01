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На Полтавщині представили нового керівника патрульної поліції

Сьогодні, 13:43 Переглядів: 514

 

Ним став капітан поліції Сергій Варава, який служить у патрульній поліції з 2015 року

В управлінні патрульної поліції Полтавської області призначили нового керівника. Ним став капітан поліції Сергій Варава. Про це повідомляють у пресслужбі патрульної поліції області.

Протягом останнього року Сергій Варава був командиром батальону патрульної поліції області. Службу розпочав у липні 2015 року — з моменту створення патрульної поліції в Україні. Служив спочатку у Києві, а з 2016 року — на різних посадах у Полтаві.

 

Нового очільника патрульної поліції області особовому складу представив заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, який до цього тимчасово виконував обов’язки начальника.

 

Олександр Білощицький подякував поліцейським за роботу, а також побажав новому очільнику патрульної поліції успіхів та наснаги для підтримки та розвитку підрозділу.

Нагадаємо, нещодавно у Кременчуці зʼявився новий керівник патрульної поліції. Батальйон очолила майор Альона Стрижак.

Також «Кременчуцький ТелеграфЪ» взяв інтерв’ю у старшого лейтенанта батальону патрульної поліції Кременчука Олександра Бондаренка, який несе службу з першого дня старту патрульної поліції у місті.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Патрульна поліція Полтавської області
Теги: Полтавщина патрульна поліція батальйон патрульної поліції начальник призначення
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